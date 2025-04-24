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Загадочные уступки: Госдеп расставил точки над i в вопросе договора Украины и РФ

Мир

На очередном брифинге в госдепартаменте США официальный представитель Тэмми Брюс внесла ясность в один из самых запутанных вопросов украинского конфликта: о возможных уступках сторон.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

По ее словам, любое мирное урегулирование потребует компромиссов не только от России, но и от Украины. Брюс фактически поставила крест на иллюзиях, будто Москва должна идти на односторонние уступки, а Киев — лишь "восстанавливать справедливость".

Брюс была лаконична, но недвусмысленна: компромиссы будут двусторонними. Иными словами, никакого диктата условий — ни со стороны Запада, ни со стороны Кремля. Однако, как тут же уточнила представитель госдепа, обсуждение конкретных шагов станет возможным только после прекращения огня. 

Уточнения

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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