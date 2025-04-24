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1:03
Мир

На очередном брифинге в госдепартаменте США официальный представитель Тэмми Брюс резко отреагировала на критику в адрес Вашингтона.

Госдеп США
Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Госдеп США

Поводом для недовольства стала распространенная точка зрения, будто Соединенные Штаты в рамках украинского конфликта предъявляют Киеву более жесткие требования, чем Москве. Мол, американская дипломатия неравномерно давит на стороны конфликта, заставляя Украину идти на непомерные уступки, в то время как Россия остается практически без внимания.

Тэмми Брюс назвала такую постановку вопроса "крайне нечестной" и фактически обвинила критиков в предвзятости и манипуляции фактами. По ее словам, утверждения о том, что Вашингтон якобы требует от Украины больше, чем от России, не имеют под собой никаких серьезных оснований. Брюс подчеркнула, что цель американской дипломатии — справедливое урегулирование конфликта, а не искусственное перекладывание ответственности на одну из сторон.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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