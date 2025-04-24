Стрелка на Украине: госдеп ответил на обвинения в симпатиях к РФ

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На очередном брифинге в госдепартаменте США официальный представитель Тэмми Брюс резко отреагировала на критику в адрес Вашингтона.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Госдеп США

Поводом для недовольства стала распространенная точка зрения, будто Соединенные Штаты в рамках украинского конфликта предъявляют Киеву более жесткие требования, чем Москве. Мол, американская дипломатия неравномерно давит на стороны конфликта, заставляя Украину идти на непомерные уступки, в то время как Россия остается практически без внимания.

Тэмми Брюс назвала такую постановку вопроса "крайне нечестной" и фактически обвинила критиков в предвзятости и манипуляции фактами. По ее словам, утверждения о том, что Вашингтон якобы требует от Украины больше, чем от России, не имеют под собой никаких серьезных оснований. Брюс подчеркнула, что цель американской дипломатии — справедливое урегулирование конфликта, а не искусственное перекладывание ответственности на одну из сторон.

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