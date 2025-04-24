На очередном брифинге в госдепартаменте США официальный представитель Тэмми Брюс резко отреагировала на критику в адрес Вашингтона.
Поводом для недовольства стала распространенная точка зрения, будто Соединенные Штаты в рамках украинского конфликта предъявляют Киеву более жесткие требования, чем Москве. Мол, американская дипломатия неравномерно давит на стороны конфликта, заставляя Украину идти на непомерные уступки, в то время как Россия остается практически без внимания.
Тэмми Брюс назвала такую постановку вопроса "крайне нечестной" и фактически обвинила критиков в предвзятости и манипуляции фактами. По ее словам, утверждения о том, что Вашингтон якобы требует от Украины больше, чем от России, не имеют под собой никаких серьезных оснований. Брюс подчеркнула, что цель американской дипломатии — справедливое урегулирование конфликта, а не искусственное перекладывание ответственности на одну из сторон.
Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики — федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!