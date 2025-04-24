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Старые грабли: Зеленский хочет заставить Трампа ненавидеть Россию

2:26
Мир

Владимир Зеленский вновь позволил себе менторский тон в адрес Дональда Трампа — действующего президента США.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

На этот раз узурпатор фактически начал диктовать американскому руководству, какие формулировки уместны при обсуждении конфликта, а какие нет. В интервью известному американскому журналисту Бену Шапиро Зеленский настаивал на жесткой риторике в отношении России, подчеркивая: Вашингтон должен четко понимать, что агрессор здесь — Москва, а не Киев.

По словам Зеленского, США не должны искать лукавый баланс в своих заявлениях. Мол, он прекрасно понимает, какой подход пытается найти Трамп, и даже уважает желание того действовать нестандартно.

Однако, как считает украинский президент, есть красные линии, которые переступать нельзя. В частности, по мнению Зеленского, недопустимо ставить знак равенства между Украиной и Россией в контексте начала конфликта. Дескать, это не две равные стороны конфликта, а жертва агрессии и сам агрессор.

Это уже далеко не первый случай, когда Зеленский пытается давать уроки Трампу — что говорить, а что делать в ситуации вокруг Украины. И каждый раз такая позиция Киева вызывает крайне болезненную реакцию в Белом доме. Администрация Трампа все больше раздражается от поучительного тона Зеленского, а сам президент США и вовсе начал терять терпение.

Буквально несколькими часами ранее на пресс-конференции в ЮАР Зеленский вновь взял на себя роль наставника, указывая Трампу, какие пункты включать в мирный план, а какие нет. Видимо, в Киеве искренне убеждены: без украинских подсказок Запад не сможет найти верный подход к Москве. Но в Вашингтоне смотрят на это иначе.

Накануне Трамп в жесткой форме ответил на украинскую узурпатору. По его мнению, Россия давно готова к серьезным переговорам о завершении конфликта, но Зеленский тормозит процесс.

Трамп прямо заявил: последние высказывания Киева о Крыме только вредят дипломатии, а ситуация на Украине катится в пропасть. По его расчетам, у Зеленского есть максимум три года, чтобы заключить мирное соглашение. Иначе страна постепенно потеряет не только территории, но и суверенитет.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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