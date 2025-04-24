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Трамп навечно: президент США намерен избираться в 2028

1:25
Мир

В интернет-магазине официального сайта Дональда Трампа, американского президента, появилось необычная новинка, которая уже подогрела волну обсуждений в политических кругах.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

На виртуальных полках магазина представлена красная бейсболка с броской надписью "Трамп 2028". Стоимость этого атрибута, гордо отмеченного как "Сделано в США", составляет 50 долларов.

На первый взгляд, рядовой товар для поклонников эксцентричного миллиардера и политика. Однако эксперты уже усматривают в этом не просто маркетинговый ход, а четкий сигнал: Трамп может всерьез задуматься о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года.

Именно в 2028 году в США должны пройти очередные президентские выборы. А Дональд Трамп, напомним, ранее уже высказывался на тему возможного третьего срока весьма интригующе. По его словам, "есть пути", позволяющие ему вновь побороться за Белый дом, несмотря на казалось бы незыблемые конституционные ограничения. Формально 22-я поправка к основному закону страны гласит: одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков. Но, как показывает практика Трампа, он не привык считать что-либо невозможным.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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