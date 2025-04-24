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Мы вам перезвоним: США раскрыли подробности санкций против РФ

1:07
Мир

На встрече с премьер-министром Норвегии в Белом доме президент США Дональд Трамп вновь оказался перед лицом одного из самых острых вопросов — о возможности введения новых санкций в отношении России.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Журналисты, отслеживавшие мероприятие, не упустили шанса уточнить позицию американского лидера касательно давления на Москву в контексте украинского кризиса. Однако Трамп выбрал неожиданную тактику: вместо четкого ответа он фактически взял время на размышление.

По сути, глава Белого дома дал понять, что преждевременно давать какие-либо обещания относительно санкций, пока не станет ясна реальная картина возможных договоренностей по Украине.

Трамп прямо заявил, что предпочитает вернуться к этой теме неделей позже, когда, по его мнению, появится больше ясности. На тот момент, как он пояснил, просто нет причин спешить с официальными заявлениями. Иными словами, Вашингтон не хочет форсировать события, рассчитывая, что развитие дипломатических процессов само подскажет наиболее верный шаг.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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