Смерть Америки: СМИ США напали на Трампа

На днях одно из самых влиятельных мировых изданий, американский журнал Economist, представило новый выпуск с весьма красноречивой обложкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

В центре внимания оказался раненый орел — символ Соединенных Штатов, перебинтованный и явно переживающий не лучшие времена. Рядом с изображением — обратный отсчет: 1361 день, оставшийся до завершения президентского срока Дональда Трампа. Это не просто формальный счет времени, а жесткое напоминание о том, что эпоха правления действующего президента постепенно подходит к концу.

Журнал Economist не впервые использует выразительные метафоры, говоря о Трампе. Ранее, в начале апреля, издание уже посвятило ему обложку, где американский лидер был изображен в довольно мрачном свете — с ручной пилой в руках, которой он буквально отпиливал США от остального мира. Поводом для столь острой иллюстрации послужило введение Вашингтоном так называемых "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Тогда многие эксперты заговорили об эскалации торгового изоляционизма и угрозе глобальной экономической стабильности.

На этот раз редакция Economist решила сделать акцент не на внешней политике Трампа, а на внутренних последствиях его правления.

Публикация в их официальном аккаунте в соцсетях сопровождалась тревожным вопросом: мол, Дональд Трамп уже причинил Америке непоправимый ущерб, и теперь главный вопрос заключается в том, удастся ли ему все-таки реализовать свой "революционный проект". Иначе говоря, хватит ли у него сил и политического ресурса довести начатое до логического завершения, или же страна все-таки выйдет из его эпохи с необратимыми потерями.

Уточнения

The Economist — англоязычный еженедельный журнал новостной направленности (само издание называет себя газетой).

