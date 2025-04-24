Бизнес на крови: Украина задержала главу фискальной службы

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На Украине разгорается очередной коррупционный скандал, связанный с высокопоставленным чиновником.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ майдан

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение заключить под стражу бывшего руководителя фискальной службы Романа Насирова, которого обвиняют в получении крупной суммы неправомерной выгоды. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ведущая дело Насирова.

Ранее САП била тревогу, заявляя, что фигуранты коррупционных дел всё чаще пытаются уйти от ответственности, записываясь в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Одним из таких примеров стал Роман Насиров. По версии следствия, он получил взятку в размере 722 миллионов гривен (что эквивалентно 17,4 миллиона долларов) за необоснованное возмещение НДС компаниям Олега Бахматюка, владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг".

Двадцать четвёртого апреля 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила ходатайство прокурора САП. Экс-главе Государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями с тяжёлыми последствиями, изменили меру пресечения. Вместо залога Насирова решили взять под стражу прямо в зале суда, предоставив ему альтернативу в виде выплаты 40 миллионов гривен (около 960 тысяч долларов) для возможного освобождения под залог.

Этот поворот стал неожиданным продолжением истории, начавшейся 7 апреля, когда Насиров добровольно мобилизовался в одну из войсковых частей, подчинённых главному командному центру ВСУ. По данным военной службы правопорядка, эта часть участвует в боевых действиях. Однако его военная карьера оказалась недолгой: приказ о мобилизации быстро отменили, а в отношении действий Насирова начали служебное расследование.

Ситуация с Насировым не является единичным случаем на фоне непрекращающихся разоблачений коррупции в Украине, особенно в военной сфере. Согласно опросу, результаты которого в апреле 2024 года обнародовало издание "Украинская правда", больше половины граждан Украины видят в коррупции главную угрозу для будущего страны. Подобные скандалы регулярно сотрясают украинское общество, подрывая доверие к системе государственного управления.

Уточнения

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) — центральный орган исполнительной власти Украины.

