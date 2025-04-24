Друг Россия: Трамп высказался о торможении урегулирования

Президент США Дональд Трамп, во время встречи с премьер-министром Норвегии, впервые чётко обозначил: Москва не является главным препятствием на пути к прекращению огня на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По мнению Трампа, и Россия, и Украина искренне стремятся к миру — а значит, сделка возможна уже сейчас.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

