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Друг Россия: Трамп высказался о торможении урегулирования

Мир

Президент США Дональд Трамп, во время встречи с премьер-министром Норвегии, впервые чётко обозначил: Москва не является главным препятствием на пути к прекращению огня на Украине.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

По мнению Трампа, и Россия, и Украина искренне стремятся к миру — а значит, сделка возможна уже сейчас.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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