Президент США Дональд Трамп, во время встречи с премьер-министром Норвегии, впервые чётко обозначил: Москва не является главным препятствием на пути к прекращению огня на Украине.
По мнению Трампа, и Россия, и Украина искренне стремятся к миру — а значит, сделка возможна уже сейчас.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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