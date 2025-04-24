Надежда на сделку: Трамп верит в принятие условий по Украине

В Белом доме прозвучало заявление, вселяющее осторожный оптимизм.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Президент США Дональд Трамп, во время встречи с премьер-министром Норвегии, выразил непоколебимую убеждённость в том, что сторонам украинского конфликта скоро удастся найти общий язык.

Отвечая на вопрос журналистов о шансах принятия мирного плана Москвой, Киевом и Брюсселем, Трамп был лаконичен, но убедителен: да, условия сделки будут приняты, и урегулирование конфликта не за горами.

По мнению Трампа, ключевые игроки на международной арене — Россия, Украина и Евросоюз — готовы сделать шаг навстречу друг другу.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

