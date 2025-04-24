Надежда на сделку: Трамп верит в принятие условий по Украине

В Белом доме прозвучало заявление, вселяющее осторожный оптимизм.
Президент США Дональд Трамп, во время встречи с премьер-министром Норвегии, выразил непоколебимую убеждённость в том, что сторонам украинского конфликта скоро удастся найти общий язык.
Отвечая на вопрос журналистов о шансах принятия мирного плана Москвой, Киевом и Брюсселем, Трамп был лаконичен, но убедителен: да, условия сделки будут приняты, и урегулирование конфликта не за горами.
По мнению Трампа, ключевые игроки на международной арене — Россия, Украина и Евросоюз — готовы сделать шаг навстречу друг другу.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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