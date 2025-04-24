Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, впервые открыто рассказал о закулисной игре Вашингтона в украинском конфликте.
По его словам, американская администрация ведёт беспрецедентную работу за кулисами, оказывая на Россию мощнейшее давление. Трамп был категоричен: масштабы этого давления гораздо серьёзнее, чем можно себе представить.
Трамп повторил свою любимую риторическую фигуру, заявив, что Россия прекрасно осознаёт степень воздействия со стороны Вашингтона.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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