В Белом доме назрели перемены в подходе к урегулированию конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, сделал заявление, взбудоражившее мировую общественность. По его словам, уже в ближайшие дни состоятся крайне важные переговоры, которые могут изменить ход событий в зоне конфликта. Трамп недвусмысленно дал понять: Вашингтон на пороге решительного шага к завершению войны.
Трамп был скуп на детали, но обозначил вектор своих намерений. Он подчеркнул, что США стремятся к урегулированию, и, по его оценке, уже достигнут серьёзный прогресс.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!