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Судьба мира: США анонсировали важнейшие встречи по Украине

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Мир

В Белом доме назрели перемены в подходе к урегулированию конфликта на Украине.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, сделал заявление, взбудоражившее мировую общественность. По его словам, уже в ближайшие дни состоятся крайне важные переговоры, которые могут изменить ход событий в зоне конфликта. Трамп недвусмысленно дал понять: Вашингтон на пороге решительного шага к завершению войны.

Трамп был скуп на детали, но обозначил вектор своих намерений. Он подчеркнул, что США стремятся к урегулированию, и, по его оценке, уже достигнут серьёзный прогресс. 

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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