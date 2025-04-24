Судьба мира: США анонсировали важнейшие встречи по Украине

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В Белом доме назрели перемены в подходе к урегулированию конфликта на Украине.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии, сделал заявление, взбудоражившее мировую общественность. По его словам, уже в ближайшие дни состоятся крайне важные переговоры, которые могут изменить ход событий в зоне конфликта. Трамп недвусмысленно дал понять: Вашингтон на пороге решительного шага к завершению войны.

Трамп был скуп на детали, но обозначил вектор своих намерений. Он подчеркнул, что США стремятся к урегулированию, и, по его оценке, уже достигнут серьёзный прогресс.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

