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Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России

Мир

Российская дипломатия дала жёсткий, но точный ответ на очередную порцию антироссийских санкций со стороны Великобритании.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Великобритании

В посольстве РФ в Лондоне назвали новые рестрикции враждебным и абсолютно бесполезным шагом, который лишь подчёркивает растерянность британских властей.

По мнению российских дипломатов, высказанному РИА Новости, Лондон пытается найти психологическое утешение в череде запретов и ограничений, поскольку его главная ставка — повлиять на ход украинского конфликта — полностью провалилась. Напомним, что предыдущий раунд переговоров в британской столице был сорван по вине Киева, и теперь Лондон пытается спасти лицо, вводя новые запреты на передачу технологий, программного обеспечения и ряда товаров.

Однако Москва не оставила сомнений: эти санкции не окажут ровным счётом никакого влияния на Россию. В посольстве РФ подчеркнули, что российская экономика не пострадает, а внешнеполитические цели Москвы, включая специальную военную операцию (СВО), будут достигнуты несмотря ни на что. Фактически Россия дала понять Британии: ваши ограничения — это шум, не имеющий стратегического значения.

В этом контексте новые санкции выглядят как акт отчаяния. Лондон не может повлиять на ход событий, но продолжает имитировать бурную деятельность, вводя всё новые ограничения. Однако эффект от этих мер нулевой, а российская дипломатия лишь укрепляет свою позицию, последовательно разоблачая истинные цели западных элит.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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