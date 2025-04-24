Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов

В Румынии разгорается политический шторм вокруг аннулированных президентских выборов 2024 года.

Фото: flickr.com by Andrei Stroe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Румынии

Апелляционный суд города Плоешты сделал неожиданный ход, приостановив решение Конституционного суда (КС), который ещё в декабре прошлого года отменил результаты голосования из-за массовых нарушений. Эксперты уже назвали этот вердикт юридической ошибкой, способной ввергнуть страну в ещё больший хаос.

Согласно информации Hotnews. ro, суд Плоешты фактически дал задний ход, приостановив исполнение решения КС № 32 от 6 декабря 2024 года. Это означает, что де-факто выборы могут быть признаны действительными, несмотря на ранее выявленные нарушения, подтверждённые документами Высшего совета безопасности Румынии.

Однако, как пояснил осведомлённый юрист, это решение противоречит всем нормам права: уже вступившее в силу постановление КС нельзя приостановить, а административный порядок обжалования здесь не применим.

Суть конфликта восходит к 24 ноября 2024 года, когда в Румынии прошли президентские выборы. Тогда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску неожиданно вышел в лидеры первого тура, набрав 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, ратующая за усиление партнёрства с НАТО и США. Но КС разрушил интригу, аннулировав итоги голосования из-за массовых фальсификаций.

Это решение спровоцировало волну протестов в январе 2025 года. Сторонники Джеорджеску вышли на улицы, требуя признать его победу легитимной. Однако теперь вердикт суда Плоешты всё переворачивает с ног на голову. Юристы подчеркивают: если решение Апелляционного суда устоит, это станет прецедентом разрушения конституционной системы страны.

Ситуацию уже взяли на заметку в США. В феврале вице-президент Джей Ди Вэнс в одном из своих выступлений жёстко раскритиковал европейские страны за кризис демократических институтов, отдельно упомянув Румынию как пример системного провала. По сути, Вашингтон дал понять: если даже страна — член НАТО не может провести честные выборы, то что говорить об устойчивости всей европейской демократии?

Уточнения

Румы́ния (рум. România [romɨˈni.a]) — государство в Юго-Восточной Европе, частично расположенное в северо-восточной части Балканского полуострова.

