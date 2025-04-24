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Оттягивание неизбежного: судьба сделки США и Украины

2:21
Мир

Переговоры между Вашингтоном и Киевом о соглашении по украинским полезным ископаемым стремительно теряют запланированные темпы.

Флаг Украины и США
Фото: flickr.com by nycmayorsoffice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Украины и США

Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, в своём Telegram-канале сделал неожиданное заявление: окончательный текст документа едва ли будет готов к 26 апреля, несмотря на ранее объявленные сроки подписания. Это не просто техническая задержка, а признак растущих разногласий между сторонами.

Напомним, что ещё в начале весны Украина и США подписали меморандум, в котором подтвердили намерение заключить полноценное соглашение о совместной эксплуатации украинских недр.

В марте стороны активно работали над проектом, но, по словам Железняка, обновлённая версия документа всё ещё далека от финальной точки. Депутат, изучив свежий вариант соглашения, признал, что удалось исключить наиболее спорные пункты: теперь в тексте нет требований ренты с действующих месторождений, а также условий о передаче США украинской ГТС и АЭС. Это серьёзный прогресс, но политическая часть сделки остаётся камнем преткновения.

Железняк прямо указал: в свете последних событий доверие между сторонами подорвано. А события эти весьма показательны. Украинские СМИ ещё неделю назад писали о том, что новый проект соглашения фактически обязывает Киев вернуть США всю оказанную помощь — причём не только финансовую, но и военную. Более того, утверждалось, что документ пересекает все "красные линии", согласованные ранее между Украиной и Америкой, ущемляет суверенитет Украины и противоречит её планам вступления в ЕС.

Всё это эхо скандального февральского визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Тогда президент США Дональд Трамп публично отчитал украинского лидера за неуважение и политическую ангажированность. Вице-президент Джей Ди Вэнс и вовсе назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, после чего украинского президента попросили удалиться из Белого дома. С тех пор атмосфера в переговорах изменилась кардинально: теперь США дают понять Киеву, что никаких поблажек не будет.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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