На фоне очередного пакета антироссийских санкций со стороны Великобритании российская дипломатия сделала жёсткое, но взвешенное заявление.
В посольстве РФ в Лондоне выразили глубокую обеспокоенность курсом британских властей, которые, по мнению Москвы, искусственно нагнетают конфронтацию с Россией в то самое время, когда международное сообщество всё громче говорит о необходимости переговоров по Украине.
В комментарии, направленном РИА Новости, российская дипмиссия чётко обозначила противоречие: риторика Лондона идёт вразрез с позицией даже ближайших союзников Британии по НАТО и ЕС, которые уже открыто заявляют о тупиковости военного пути и призывают срочно искать дипломатические решения. Фактически Москва укорила Великобританию в том, что она тормозит весь мирный процесс, продолжая раскручивать спираль санкций и провоцировать новую холодную войну.
Посольство РФ призвало британское руководство очнуться от конфронтационной эйфории и включить режим здравого смысла. По мнению российских дипломатов, вместо бесплодных антироссийских выпадов, которые живут один день и ничего не решают, Лондону стоило бы сосредоточиться на реальной стабилизации обстановки в Европе.
В Москве чётко дали понять: пора перестать тратить ресурсы на имитацию борьбы с Россией, ведь результат этих "игр" нулевой, а Европа тем временем всё глубже погружается в энергетический и экономический кризис.
Ло́ндон — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).
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