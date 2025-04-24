Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп надавил: Америка заявляет о давлении на Россию
Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой
Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США
Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон
США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию
Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России
Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ
Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов
Оттягивание неизбежного: судьба сделки США и Украины

Враг США: Великобритания выбрала путь войны

1:35
Мир

На фоне очередного пакета антироссийских санкций со стороны Великобритании российская дипломатия сделала жёсткое, но взвешенное заявление.

Флаг Великобритании
Фото: commons.wikimedia.org by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/
Флаг Великобритании

В посольстве РФ в Лондоне выразили глубокую обеспокоенность курсом британских властей, которые, по мнению Москвы, искусственно нагнетают конфронтацию с Россией в то самое время, когда международное сообщество всё громче говорит о необходимости переговоров по Украине.

В комментарии, направленном РИА Новости, российская дипмиссия чётко обозначила противоречие: риторика Лондона идёт вразрез с позицией даже ближайших союзников Британии по НАТО и ЕС, которые уже открыто заявляют о тупиковости военного пути и призывают срочно искать дипломатические решения. Фактически Москва укорила Великобританию в том, что она тормозит весь мирный процесс, продолжая раскручивать спираль санкций и провоцировать новую холодную войну.

Посольство РФ призвало британское руководство очнуться от конфронтационной эйфории и включить режим здравого смысла. По мнению российских дипломатов, вместо бесплодных антироссийских выпадов, которые живут один день и ничего не решают, Лондону стоило бы сосредоточиться на реальной стабилизации обстановки в Европе.

В Москве чётко дали понять: пора перестать тратить ресурсы на имитацию борьбы с Россией, ведь результат этих "игр" нулевой, а Европа тем временем всё глубже погружается в энергетический и экономический кризис.

Уточнения

Ло́ндон — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц
Красота и стиль
Хватит наносить тушь как все: попробуйте этот метод для создания шикарных ресниц Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Советские истребители, опередившие своё время Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Трамп надавил: Америка заявляет о давлении на Россию
Звезда Сплетницы открыл душу: отношения с Блейк Лайвли оказались эмоциональной ловушкой
Сезон катастроф: Украина предрекла свою судьбу без США
Рожок мороженого в космосе: учёные в восторге от астероида Дональдджохансон
США отдаст нас России: Украина готовится к худшему сценарию
Бессмысленная борьба: Британия не знает, как противостоять России
Ближе, чем друзья: Дженнифер Энистон и Педро Паскаль играют в любовь без границ
Праздник демократии: в Румынии отменили аннулирование выборов
Оттягивание неизбежного: судьба сделки США и Украины
Враг США: Великобритания выбрала путь войны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.