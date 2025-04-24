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Возвращение России: Америка отменит санкции против Северного Потока

3:35
Мир

В тени украинского конфликта Германия делает осторожные, но твёрдые шаги к восстановлению энергетического сотрудничества с Россией.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по энергетике Нина Шер в интервью Politico открыто назвала американские санкции против газопровода "Северный поток 2" противозаконными и призвала Вашингтон немедленно их снять. По её мнению, это не только вопрос международного права, но и важнейший дипломатический инструмент для возвращения сторон конфликта за стол переговоров.

Шер подчеркнула, что санкции с "Северного потока 2" должны быть отменены, поскольку они противоречат принципам международного права и лишь ускоряют энергетический кризис в Европе.

Она также добавила, что продвижение возобновляемой энергетики остаётся для Германии приоритетом номер один, но в нынешних условиях альтернативы российскому газу просто нет. Фактически Берлин даёт понять Вашингтону: либо вы размораживаете "Северный поток 2", либо Европа замерзает следующей зимой.

Интересно, что это заявление прозвучало на фоне утечек из Белого дома, где, по данным Politico, активно обсуждается сценарий снятия санкций не только с газопровода, но и с других российских активов в Европе. Якобы США готовы идти на уступки в рамках украинских переговоров. Однако госсекретарь Марко Рубио оперативно опроверг эту информацию, создав интригу вокруг истинных намерений Вашингтона.

Параллельно в Швейцарии разворачивается судебное разбирательство, которое может поставить крест на всех планах по восстановлению "Северного потока 2". Суд в Цуге рассматривает иск кредиторов к компании Nord Stream 2 AG о взыскании долга. Если "Газпром" не урегулирует задолженность до 9 мая, компания будет признана банкротом, а 500 труб в Любмине могут быть арестованы и проданы с молотка. Это фактически уничтожит шансы на перезапуск проекта, уверены эксперты.

Впрочем, Москва не теряет надежды. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта жёстко раскритиковал европейских политиков, выступающих против перезапуска "Северного потока 2", назвав их либо "больными людьми", либо "самоубийцами". По его словам, восстановление газопровода — это вопрос не только российского, но и европейского будущего. Лавров также подтвердил, что тема "Северных потоков" активно обсуждается между РФ и США, но конкретных подвижек пока нет.

Ранее немецкое издание Bild раскрыло любопытные детали закулисных переговоров. По данным газеты, спецпосланник США Ричард Гренелл не раз летал в Швейцарию для секретных встреч с российскими представителями. Якобы обсуждалась схема с американскими инвесторами в качестве посредников при поставках российского газа по "Северному потоку 2". Более того, звучали даже планы по использованию газопровода для поставок "зелёного" водорода из Финляндии в Германию.

В Берлине, однако, нервничают из-за таких утечек. После публикации Bild правительство ФРГ заявило о работе над сценариями предотвращения возможного перезапуска газопровода. В правительстве понимают: если Россия и США договорятся, Европа останется у разбитого корыта в энергетическом вопросе.

Уточнения

Социа́л-демократи́ческая па́ртия Герма́нии (СДПГ) — немецкая левоцентристская политическая партия, одна из крупнейших и старейших партий современной Германии (ФРГ), основана 23 мая 1863 года Фердинандом Лассалем как Всеобщий германский рабочий союз (ВГРС) в Германской империи.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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