Марионетка США: Европа признала свою зависимость от Америки

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2:51
Мир

На проходящем в Лондоне энергетическом саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула стратегическую важность импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США для Европейского Союза.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

По её мнению, это партнёрство доказало свою надёжность в момент острого энергетического кризиса, когда Штаты оперативно пришли на помощь Европе, поставив необходимые объёмы СПГ.

Фон дер Ляйен напомнила, как Норвегия дополнительно нарастила поставки трубопроводного газа, а дальние союзники, такие как Япония и Южная Корея, тесно взаимодействовали с ЕС, обеспечивая энергетическую безопасность региона. Именно поэтому, уверена она, энергетические альянсы, и в первую очередь с США по СПГ, сохраняют критическое значение для Евросоюза.

Однако эта позиция главы ЕК не голословна — ещё в ноябре прошлого года, после неформального саммита стран ЕС в Будапеште, фон дер Ляйен анонсировала переговоры с тогдашним президентом США Дональдом Трампом о наращивании закупок американского сжиженного газа. Её расчёт прост: поставки из-за океана, по её заверениям, не только дешевле российских, но и работают на снижение цен внутри Евросоюза. Но пока, признаёт она, энергетические тарифы в ЕС остаются непомерно высокими, и борьба с ними остаётся одной из приоритетных задач для нового состава Еврокомиссии.

Картина, впрочем, выглядит не столь однозначной, если взглянуть на выводы недавнего доклада Марио Драги — бывшего премьера Италии и экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Подготовленный по заказу Еврокомиссии анализ констатирует: европейский энергетический рынок, вопреки победным заявлениям Брюсселя о преодолении кризиса и успешном отказе от российских энергоносителей, столкнулся с фундаментальными проблемами. Главная из них — хроническая нехватка ресурсов на фоне заоблачных цен. По данным Драги, стоимость природного газа в ЕС в четыре-пять раз превышает американские показатели, что тяжёлым грузом ложится на экономику региона.

Марио Драги указал и на ещё одну болевую точку Евросоюза. Провозглашённый фон дер Ляйен курс на декарбонизацию, то есть отказ от ископаемого топлива ради "зелёной" энергетики, может обернуться новым ударом по экономическому росту сообщества в ближайшие годы. А пока, констатирует эксперт, углеводороды продолжат доминировать в ценообразовании как минимум до конца десятилетия. Иными словами, Европе ещё долго придётся мириться с зависимостью от нефти, газа и угля.

Уточнения

У́рсула Гертру́да фон дер Ля́йен — немецкий и европейский политический и государственный деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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