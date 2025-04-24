Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обнародовал выводы после тщательного изучения ситуации с межэтнической нетерпимостью на Украине.
Эксперты организации пришли к неутешительному заключению: в стране набирает обороты опасная тенденция, когда преступления на почве расизма намеренно переквалифицируются в обычные бытовые инциденты. Это фактически позволяет властям закрывать глаза на истинные мотивы злоумышленников и пускать дела на самотёк.
Особую обеспокоенность у членов комитета вызвал тот факт, что украинские правоохранительные органы не считают нужным глубоко вникать в расовую подоплёку инцидентов. Содокладчик Комитета ООН Чон Джин Сон подчеркнула, что в стране отсутствует специализация прокуроров по делам о расовой нетерпимости, а также не разработаны чёткие стандарты расследования таких жалоб.
Из-за этого преступления, имеющие явные признаки ксенофобии, нередко переходят в разряд обычного хулиганства. Судьи, в свою очередь, крайне редко учитывают расистские мотивы в своих решениях, что фактически обесценивает борьбу с этим злом на законодательном уровне.
Не менее тревожным выглядит и другой аспект, отмеченный в выводах ООН. Эксперты зафиксировали сигналы о проявлениях расизма на украинских границах, особенно на пропускном пункте с Польшей.
Поступающие данные свидетельствуют о том, что отдельные категории людей сталкиваются там с дискриминационным отношением. Самое парадоксальное, что украинская делегация, участвовавшая в обсуждении, никак не прокомментировала эти обвинения.
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