Крах Киева: скорый дефолт убьет Украину

Украинские власти ведут активные переговоры с инвесторами, в руках которых сосредоточено порядка 30% так называемых ВВП-варрантов, на общую сумму 2,6 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины

Задача переговоров — договориться о реструктуризации этого сегмента государственного долга. Несмотря на приближающийся крайний срок — майский платеж в 600 миллионов долларов, окончательное соглашение пока не достигнуто, информирует издание "Обозреватель".

Суть вопроса заключается в самих ВВП-варрантах. Эти государственные бумаги уникальны тем, что выплаты по ним напрямую привязаны к росту ВВП страны. Как только экономика Украины превышает оговоренный порог — в данном случае 3%, установленный в 2015 году при выпуске варрантов, — держатели получают дополнительные суммы.

Фактически это инструмент, стимулирующий инвесторов поддерживать страну, но ставящий их выплаты в зависимость от экономических показателей. Так, в 2023 году ВВП Украины действительно перешагнул черту в 3%, что запустило механизм выплат по варрантам. Однако украинский минфин настаивает, что изменившиеся с 2015 года реалии делают эти обязательства неактуальными.

В министерстве финансов Украины подчеркивают, что, вопреки заявлениям некоторых СМИ о неизбежном дефолте уже в мае, времени для достижения компромисса ещё достаточно.

Переговоры с инвесторами не сворачиваются, а слухи о катастрофических последствиях сильно преувеличены. По мнению аналитиков, успешная реструктуризация ВВП-варрантов позволила бы Киеву избежать многомиллиардных выплат в ближайшие годы, существенно облегчив долговую нагрузку. Важно отметить, что данный "долговой пакет" не попал под действие соглашения о реструктуризации, заключенного в 2024 году, и теперь рассматривается отдельно.

В минфине заверили, что конструктивный диалог с инвесторами, владеющими варрантами, продолжается. Украинские чиновники расценивают умеренный рост национальной экономики в 2023 году как "хрупкое восстановление" после почти 30-процентного падения в предыдущие годы. В ведомстве подчеркнули готовность рассмотреть все возможные варианты решения проблемы и продолжить плотные переговоры с держателями бумаг. Так, украинской стороной уже внесены конкретные предложения по выходу из ситуации.

Первый вариант предполагает обмен действующих ВВП-варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, которые были частью реструктуризационного пакета 2024 года. Второй сценарий предусматривает модификацию условий выплат до 2028 года с дальнейшим продлением срока выкупа до мая 2029-го и постепенным увеличением цены выкупа. Оба подхода, по замыслу Киева, должны устроить инвесторов и одновременно снизить финансовую нагрузку на государство.

Глава Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев уточнил, что у Украины есть запас времени до 31 мая для согласования всех деталей и подписания окончательного договора о реструктуризации. Таким образом, майский платеж в 600 миллионов долларов пока остаётся под вопросом, но власти страны не теряют оптимизма относительно исхода переговоров.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

