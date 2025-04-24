Немецкая беда: Германия обвинила Трампа в смерти экономики

3:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр экономики Германии Роберт Хабек представил обновлённый прогноз развития страны, и он оказался неутешительным.

Фото: flickr.com by Paul Korecky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бундестаг

По его словам, в 2025 году немецкая экономика не выйдет из стагнации — вместо ожидаемого роста на 0,3% эксперты теперь прогнозируют нулевую динамику ВВП. Сам Хабек связывает этот пересмотр не с внутренними проблемами ФРГ, а с глобальными факторами, главный из которых — торговая политика Дональда Трампа.

Выступая перед журналистами, Хабек подтвердил слухи, циркулировавшие в немецких СМИ: правительство официально ожидает стагнацию экономики в 2024 году (ВВП сократился на 0,2%, что стало вторым снижением подряд с 2003 года) и снижает прогноз роста на 2025-й до 1% вместо ранее заявленных 1,1%.

Министр подчеркнул, что основная причина такого падения — угрозы и реальные шаги США по введению торговых пошлин. Германия, будучи экспортно-ориентированной экономикой (почти каждый четвёртый евро зарабатывается за рубежом), крайне болезненно реагирует на протекционизм за океаном.

Хабек прямо указал, что базовая ставка импортных пошлин США в 10%, введённая Трампом 2 апреля, уже дестабилизирует мировые рынки. Хуже того, дифференцированные ставки для 57 стран (основанные на торговых дефицитах Штатов) бьют по немецким компаниям, которые не могут быстро перестроить логистику и ценообразование.

Даже временное смягчение торговой войны (решение Трампа отложить повышенные пошлины на 90 дней для большинства стран, кроме Китая) не успокоило инвесторов. По мнению министра, это косвенно влияет на всю глобальную экономику, усиливая неопределённость.

Однако проблемы Германии не сводятся лишь к внешнему давлению. Хабек признал, что правительственный кризис, начавшийся в ноябре 2024 года и спровоцировавший досрочные выборы, парализовал принятие стратегических экономических решений. Вместо антикризисных мер страна получила политическую турбулентность, которая отпугивает инвесторов и тормозит восстановление.

Падение немецкой экономики не выглядит случайным на фоне энергетического кризиса. Прекращение поставок российского газа в 2022 году вынудило ФРГ срочно искать альтернативы, но резкий рост цен на энергоносители ударил по промышленности.

В итоге второй год подряд (2023-2024) Германия показывает снижение ВВП — впервые с начала 2000-х годов. Это тем более символично, что ФРГ долгие годы была локомотивом Евросоюза.

Интересно, что в Москве уже не раз комментировали схожие трудности западных экономик. В России подчёркивают: санкционное давление не сломило РФ, а вот Европа не смогла адаптироваться к новым реалиям. Ещё весной 2024 года президент Владимир Путин заявил, что политика сдерживания России — это долгосрочная стратегия Запада, которая больно бьёт по мировой экономике. По его мнению, главная цель таких ограничений — искусственно ухудшить жизнь миллионов людей по обе стороны конфликта.

Уточнения

Роберт Хабек (нем. Robert Habeck, род. 2 сентября 1969[…], Любек, Шлезвиг-Гольштейн[…]) — немецкий политик, сопредседатель партии Союз 90 / Зелёные (2018—2022). Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата (с 2021).

