Праздник Трампа: что случится в США в честь 100 дней президентства Трампа

Как сообщила Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, 29 апреля Дональд Трамп проведёт масштабный митинг в штате Мичиган.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

По её словам, это мероприятие станет символическим отчетом главы государства о первых ста днях новой президентской каденции.

Левитт подчеркнула, что Трамп с радостью возвращается в Мичиган — один из ключевых регионов страны, где его поддержка особенно заметна. Именно в округе Макомб, где запланирован митинг, соберутся тысячи сторонников действующего президента, чтобы отпраздновать первые шаги его обновлённой администрации. Мичиган для Трампа — не случайная площадка.

В ходе только что завершившейся президентской гонки этот штат считался одним из главных "колеблющихся" регионов, где чаша весов могла склониться как в его пользу, так и в пользу оппонентов.

Однако Дональд Трамп смог переломить ход событий и одержал в Мичигане уверенную победу. Теперь он намерен использовать этот успех как трамплин для продвижения своей предвыборной риторики на второй срок.

Первые сто дней нового президентства обещают быть крайне напряженными: критики Трампа уже готовят ему серьёзную атаку, обвиняя в нарушении предвыборных обещаний и излишней радикальности решений. Митинг в Мичигане станет для президента США возможностью продемонстрировать единство с электоратом и задать тон дальнейших действий своей команды.

Особенно любопытно, что первые сто дней второго срока Трампа будут развёрнуты на фоне диаметрально противоположных ожиданий. Его сторонники надеются на решительные реформы и возвращение к обещанной "эре Америки на первом месте", тогда как оппоненты прогнозируют усиление конфронтации как внутри страны, так и на международной арене. В этой связи митинг в Мичигане станет не просто праздничным событием, а серьёзным месседжем: чего ждать от обновлённой администрации Белого дома в ближайшие четыре года.

Уточнения

Кэ́ролайн Клэр Ли́витт (Ле́витт) — американский политический советник, пресс-секретарь Белого дома с 20 января 2025 года.

