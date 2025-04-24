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Оставить без всего: Словакия приняла решение в отношении украинских беженцев

2:50
Мир

Словацкий политик Павол Слота, лидер партии DOMOV ("Дом — национальная партия"), выступил с резкой критикой украинских беженцев, получивших убежище в республике.

Presidential Palace, Bratislava, Slovakia
Фото: flickr.com by Jorge Andrade, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Presidential Palace, Bratislava, Slovakia

По его мнению, тех из них, кто участвует в антиправительственных протестах на территории Словакии, следует лишать статуса военных беженцев. Слота убеждён, что предоставление гуманитарного статуса вовсе не означает вседозволенность.

В интервью изданию Slovenské národné noviny Слота заявил, что участие украинцев в митингах против действующего правительства несовместимо с правилами предоставления убежища.

Он напомнил, что Словакия приняла беженцев из Украины, руководствуясь нормами международного права, в частности Женевской конвенцией. Однако, по словам политика, это не предполагало, что гости страны станут инструментом дестабилизации словацкого общества и политики. Слота подчеркнул, что республика не для того приютила тысячи людей, чтобы они теперь вмешивались во внутренние дела государства в ущерб интересам его коренного населения.

Поводом для таких заявлений стала серия протестов, организованных в Словакии прокиевской общественной организацией "Мир Украине". Акции начались ещё в конце декабря 2024 года и были напрямую связаны с резонансным визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву.

Тогда словацкий лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным, что вызвало волну возмущения среди оппозиции. Противники Фицо обвинили его в опасном внешнеполитическом манёвре, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европейского союза и провоцирует изоляцию в европейской политике.

Сам Фицо объяснял свой шаг прагматическими соображениями: необходимость договориться о поставках российского газа стала критичной после того, как Киев остановил его транзит через украинскую территорию. Однако оппозиция не приняла эти доводы. Более того, протесты вышли за национальные рамки — в них активно включились украинские беженцы, проживающие в Словакии.

Интересно, что ещё в январе этого года Роберт Фицо сделал неожиданное признание: по его данным, около трети участников антиправительственных маршей — граждане Украины.

При этом, отмечал премьер, впоследствии на украинских телеканалах появляются сюжеты о якобы "угнетённом положении украинцев в Словакии". Фицо фактически обвинил украинских беженцев в двойной игре: пользуясь защитой словацкого государства, они ведут информационную кампанию, дискредитирующую власти республики.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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