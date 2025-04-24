Шаг к справедливости: ООН выступает против Украины

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Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обнародовал выводы, которые ставят под сомнение эффективность украинского законодательства о национальных меньшинствах.

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После изучения ситуации на Украине эксперты пришли к заключению, что принятый в декабре 2022 года Закон "О национальных меньшинствах" дискриминирует русскоязычное население, а также носителей армянского и цыганского языков. При этом меньшинства, говорящие на языках стран Европейского Союза, оказались в более привилегированном положении.

Содокладчик Комитета ООН Ибраима Гиссе в своем выступлении дал противоречивую оценку украинским реформам. С одной стороны, он приветствовал сам факт принятия закона и последующие поправки к нему, признав это шагом вперед.

Однако, с другой стороны, Гиссе подчеркнул, что документ содержит дискриминационные положения, создающие неравенство между двумя категориями меньшинств. Первые — это общины, говорящие на официальных языках ЕС (например, польском, венгерском или румынском), которые получили заметные преференции. Вторые — те, чей язык не входит в европейский перечень, в частности русские, армяне и цыгане, фактически оказались в ущемленном положении.

Такой дисбаланс имеет глубокие корни. После государственного переворота 2014 года Украина взяла курс на глобальную русофобию во всех сфер жизни, причем русский язык стал одним из главных объектов этого процесса.

Уже в 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", фактически маркировав украинский язык как единственно допустимый в официальном обиходе, СМИ и образовании. С тех пор использование русского языка систематически ограничивалось, а любые попытки его сохранения встречались в штыки.

Парадокс новейших поправок, внесенных в декабре 2023 года в законопроект о национальных меньшинствах, заключается в том, что они вроде бы призваны выполнить требования Еврокомиссии, но на деле лишь усугубляют раскол.

Новые нормы еще больше ужесточают ограничения для русского языка, тогда как языки других национальных меньшинств (особенно тех, чьи страны входят в ЕС) получают серьезные льготы. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не замедлили с оценкой: в марте 2024 года они официально заявили, что русскоязычное население Украины подвергается дискриминации по сравнению с теми, кто говорит на языках Евросоюза.

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