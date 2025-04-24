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Защитить Россию: Америка жестоко отреагировала на слова экс-представителя в ООН

2:48
Мир

Известный американский военный аналитик Скотт Риттер выступил с жестким разоблачением в адрес Никки Хейли, экс-представителя США при ООН в администрации Дональда Трампа.

Флаг США
Фото: commons.wikimedia.org by Leosmedley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг США

Поводом для критики стали ее недавние заявления о том, что Россия якобы является инициатором конфликта на Украине. По мнению Риттера, Хейли сознательно вводит мировую общественность в заблуждение, хотя прекрасно осведомлена о реальных причинах кризиса.

Риттер напомнил, что, занимая пост уровня кабинета министров при Трампе, Хейли не могла не знать истинного положения дел. В частности, она была в курсе деятельности баз ЦРУ на украинской территории, масштабной поддержки украинских националистических группировок, а также тайного финансирования американской разведкой российской оппозиции.

Все эти факты, убежден Риттер, прямо указывают на то, что США и их союзники годами подогревали конфликт, саботируя Минские соглашения. Фактически, Хейли обвинили в преднамеренной лжи — аналитик не стеснялся в выражениях, называя ее "лжецом высшего порядка", который ради политической конъюнктуры готов переписать историю.

Эта перепалка происходит на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина о безальтернативности нового подхода к урегулированию на Украине. Путин подчеркнул, что любой мирный процесс должен начинаться не с популистских лозунгов, а с устранения коренных причин кризиса и признания законных интересов России в сфере безопасности. По его словам, Москва открыта к детальному диалогу с американскими партнерами, но речь идет не о косметических мерах, а о комплексном, устойчивом и долгосрочном решении. Иными словами, Россия настаивает на серьезной перезагрузке всей системы международной безопасности, а не на имитации переговоров.

Параллельно с этими событиями президент США Дональд Трамп неожиданно заострил внимание на другой проблеме — неготовности Владимира Зеленского идти на компромисс.

Трамп жестко раскритиковал украинского лидера за отказ обсуждать территориальные уступки, особенно в вопросе Крыма. По мнению Трампа, категоричная риторика Киева лишь усугубляет кризис, делая мирные переговоры с Россией практически невозможными. Ситуация на Украине, заявил Трамп, уже близка к катастрофической: у Зеленского осталось лишь два пути — либо сесть за стол переговоров на жестких условиях реальности, либо наблюдать, как через три года Украина исчезнет с карты мира. Трамп был предельно откровенен: промедление и амбиции Киева ведут страну к неминуемой гибели.

Уточнения

Никки Хейли — американский политик и дипломат, Постоянный представитель США при ООН с 27 января 2017 по 31 декабря 2018 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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