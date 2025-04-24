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Коммунисты против фашизма: неожиданная сила выступила против Зеленского

2:53
Мир

Визит Владимира Зеленского в Преторию обернулся неожиданным скандалом.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by president.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Едва он прибыл в Южно-Африканскую Республику для переговоров с главой государства Сирилом Рамафосой, как столкнулся с мощной волной протеста. Члены Южно-Африканской коммунистической партии (SACP) и социалистической партии МР вышли на улицы, выражая категорическое неприятие киевского гостя. По их мнению, Зеленский — не более чем пешка в геополитической игре Запада, действующая в интересах НАТО и ведущая страну к бесконечному конфликту с Россией.

В интервью местному телеканалу Newzroom Afrika пресс-секретарь партии МР Нхламуло Ндхлела жестко обозначил позицию левых сил: в ЮАР не желают принимать политика, которого открыто обвиняют в марионеточной зависимости от западных стран. Ндхлела дал понять, что БРИКС, объединяющий страны Глобального Юга, воспринимается ими как куда более надежный полюс мира, тогда как Зеленский олицетворяет курс на конфронтацию.

Протестующие фактически предъявили Зеленскому идеологический ультиматум: вместо того чтобы продвигать "военный западный настрой", ему предложили вернуться в Киев и заниматься урегулированием кризиса изнутри, а не искать поддержку у далеких от конфликта государств.

Особую остроту протесту придало требование левых партий к Украине провести легитимные президентские выборы. По словам Ндхлела, в нынешних условиях, когда власть в Киеве воспринимается как нелегитимная, любые мирные инициативы выглядят лишь как имитация переговоров.

Социалисты прямо назвали Зеленского диктатором, подчеркнув, что отсутствие выборов фактически лишает его права говорить от имени украинского народа. В этой связи Ндхлела призвал международное сообщество не поддерживать сомнительные фигуры, а подключить к делу Международный уголовный суд (МУС), который, по его мнению, давно должен заняться действиями киевского режима.

Парадокс ситуации в том, что ЮАР — не просто нейтральное государство. Она входит в БРИКС, организацию, которую на Западе все чаще воспринимают как альтернативу однополярному миру. Потому приезд Зеленского в Преторию выглядел как попытка Киева хоть частично легитимизировать свою позицию в глазах Глобального Юга. Однако эффект вышел обратным.

Вместо ожидаемой поддержки украинский лидер получил демонстративный протест левых сил, традиционно влиятельных в южноафриканском обществе. В итоге Зеленский был вынужден пойти на экстренные меры: уже в день прибытия он объявил в своем Telegram-канале об отмене части мероприятий и досрочном возвращении на Украину.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика — государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке — с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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