Индия и Пакистан приближаются к конфликту из-за атаки в Кашмире, взаимные действия усиливаются

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Ядерные соперники Индия и Пакистан приблизились к военной конфронтации, Исламабад уже закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и предупредил, что любые попытки Дели помешать поставкам воды в соответствии с 10-летним договором будут рассматриваться как акт войны.

Фото: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пакистан

В серии эскалационных шагов "око за око" после резни индийских туристов в спорном регионе Кашмир в начале этой недели исламскими боевиками Индия приказала своим гражданам вернуться из Пакистана, в то время как Пакистан выслал ряд индийских дипломатов.

Быстро растущая напряженность между двумя странами последовала за убийством 25 индийских туристов и гражданина Непала во вторник, что стало самым страшным нападением на мирных жителей в неспокойном регионе за многие годы. Это побудило Индию возобновить обвинения Пакистана в поддержке "трансграничного терроризма", что Пакистан отрицает, пишет The Guardian.

"Пакистан объявляет индийских военных, военно-морских и военно-воздушных советников в Исламабаде персонами нон грата. Им предписано немедленно покинуть Пакистан", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Он созвал редкое заседание комитета по национальной безопасности. В нем также говорится, что визы, выданные гражданам Индии, будут аннулированы.

"Индия предприняла безответственные шаги и выдвинула обвинения", — заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар телеканалу Dunya News.

Дар заявил, что любые военные действия о стороны Индии вызовут ответную реакцию со стороны Пакистана, возродив воспоминания о феврале 2019 года, когда в результате подрыва автомобиля смертником в Кашмире две страны оказались на грани войны.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان‎ [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان‎ Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

