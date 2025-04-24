Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сдались в плен через Telegram: как украинские солдаты схитрили на СВО
Крымский вопрос стал яблоком раздора: Трамп и Зеленский оказались на грани конфликта
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя Икаруса 
Украинскую фитнес-модель, вступившую в ряды ВСУ, изнасиловали сослуживцы
Таинственное озеро в Африке: кристаллы, духи и запрет на питьё
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Почему переговоры по Украине сорваны: как мирному урегулированию вредит политика Трампа
Здесь писал либретто сам Романи: история, которая пахнет солью и искусством
Дубай заменил Сочи: спрос на туры взлетел на 60%

Индия и Пакистан приближаются к конфликту из-за атаки в Кашмире, взаимные действия усиливаются

1:57
Мир

Ядерные соперники Индия и Пакистан приблизились к военной конфронтации, Исламабад уже закрыл свое воздушное пространство для индийских самолетов и предупредил, что любые попытки Дели помешать поставкам воды в соответствии с 10-летним договором будут рассматриваться как акт войны.

Пакистан
Фото: commons.wikimedia.org by tayyab3425, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пакистан

В серии эскалационных шагов "око за око" после резни индийских туристов в спорном регионе Кашмир в начале этой недели исламскими боевиками Индия приказала своим гражданам вернуться из Пакистана, в то время как Пакистан выслал ряд индийских дипломатов.

Быстро растущая напряженность между двумя странами последовала за убийством 25 индийских туристов и гражданина Непала во вторник, что стало самым страшным нападением на мирных жителей в неспокойном регионе за многие годы. Это побудило Индию возобновить обвинения Пакистана в поддержке "трансграничного терроризма", что Пакистан отрицает, пишет The Guardian.

"Пакистан объявляет индийских военных, военно-морских и военно-воздушных советников в Исламабаде персонами нон грата. Им предписано немедленно покинуть Пакистан", — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Он созвал редкое заседание комитета по национальной безопасности. В нем также говорится, что визы, выданные гражданам Индии, будут аннулированы.

"Индия предприняла безответственные шаги и выдвинула обвинения", — заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар телеканалу Dunya News.

Дар заявил, что любые военные действия о стороны Индии вызовут ответную реакцию со стороны Пакистана, возродив воспоминания о феврале 2019 года, когда в результате подрыва автомобиля смертником в Кашмире две страны оказались на грани войны.

Уточнения

Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪˈst̪aːn] — «земля чистых», англ. Pakistan [ˈpækɪstæn] или [pɑːkiˈstɑːn]), полное название — Исла́мская Респу́блика Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان Ислами́ Джумхури́я Пакиста́н, англ. Islamic Republic of Pakistan) — государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Красота и стиль
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Авто
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин 1 миллион призраков: куда исчезают солдаты ВСУ и зачем Киеву срочно 600 тысяч мяса Дмитрий Плотников Тарифная война: китайские учёные ищут новые пути к молекулярным исследованиям Игорь Буккер
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Черемша — не просто еда: почему нельзя бездумно собирать дикие растения
Последние материалы
Крымский вопрос стал яблоком раздора: Трамп и Зеленский оказались на грани конфликта
Автобусы СССР. Один день из жизни водителя Икаруса 
Украинскую фитнес-модель, вступившую в ряды ВСУ, изнасиловали сослуживцы
Почему переговоры по Украине сорваны: как мирному урегулированию вредит политика Трампа
Таинственное озеро в Африке: кристаллы, духи и запрет на питьё
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Здесь писал либретто сам Романи: история, которая пахнет солью и искусством
Индия и Пакистан приближаются к конфликту из-за атаки в Кашмире, взаимные действия усиливаются
Дубай заменил Сочи: спрос на туры взлетел на 60%
Разбрасываемся генералами — резонансное дело о русском военачальнике повергнет в шок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.