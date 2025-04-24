Заявление Трампа о том, что его администрация активно ведет переговоры с Китаем по вопросам торговли, отверг Пекин

Китай называет сообщения о продолжающихся переговорах США о тарифах "беспочвенными".
В четверг Пекин заявил, что любые заявления о продолжающихся торговых переговорах с Вашингтоном "беспочвенны", на следующий день после того, как Дональд Трамп предположил, что с Китаем ведутся активные обсуждения тарифов.
На вопрос, ведет ли его администрация "активные" переговоры с Китаем, президент США ответил: "Активно. Все ведут активные переговоры. Все хотят быть частью того, что мы делаем".
Трамп сообщил журналистам в Овальном кабинете, что установит тарифы в течение следующих нескольких недель, настаивая на том, что сделка с Пекином "зависит от них", пишет The Guardian.
Отталкиваясь от этих комментариев ранее сегодня, Хэ Ядун, представитель министерства торговли Китая, сказал:
"В настоящее время между Китаем и Соединенными Штатами не ведутся экономические и торговые переговоры. Любые заявления о прогрессе в экономических и торговых переговорах между Китаем и США являются беспочвенными слухами без фактических доказательств".
США ввели 145 процентов пошлины на импорт из Китая, а Китай ответил 125 процентами налогом на американскую продукцию.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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