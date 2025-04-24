100-летняя итальянка работает барменшей без выходных: вот в чём её секрет

У 100-летней Анны Посси есть свой небольшой бар Bar Centrale в итальянском городке Неббиуно. Она до сих пор там трудится еще и без выходных.
Эта бабушка стала самой пожилой представительницей профессии бармена в стране.
Анна открыла бар вместе с мужем в мае 1958 года. Сначала в нём подавали только кофе, но позже в меню добавили алкогольные напитки. В 70-е годы популярность заведения возросла, так как там появился музыкальный автомат.
Это место любят и посещают до сих пор благодаря сохранению аутентичной атмосферы. По воскресеньям гости могут попробовать домашний яблочный пирог, приготовленный Анной.
Женщина видит секрет своего долголетия в постоянном общении с людьми и любви к работе. Она не планирует уходить на пенсию, работает по 12 часов каждый день.
Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.
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