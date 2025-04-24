Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляжи мечты и истории любви: остров, который станет хитом 2025 года — но вы о нём почти не слышали
Ценовой коллапс или стабилизация? Что принесёт россиянам новая квота на картофель
Тайна зоны Кларион-Клиппертон: эксперимент 1979 года раскрыл тревожную правду о глубинах
Как в СССР из ничего делали мопеды и багги своими руками
Запрет на наличные расчеты в сделках с недвижимостью: защита от мошенников или ограничение свободы
Иосиф Пригожин объявил конкурс с призом в 100 тысяч евро — что нужно сделать, чтобы выиграть?
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Обычная ошибка, из-за которой даже трезвый может остаться без прав
Секрет долгого хранения сыра: почему пластик — враг вкуса этого благородного продукта

100-летняя итальянка работает барменшей без выходных: вот в чём её секрет

0:57
Мир

У 100-летней Анны Посси есть свой небольшой бар Bar Centrale в итальянском городке Неббиуно. Она до сих пор там трудится еще и без выходных.

Алкогольный коктейль в баре
Фото: Wikimedia Commons by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкогольный коктейль в баре

Эта бабушка стала самой пожилой представительницей профессии бармена в стране.

Анна открыла бар вместе с мужем в мае 1958 года. Сначала в нём подавали только кофе, но позже в меню добавили алкогольные напитки. В 70-е годы популярность заведения возросла, так как там появился музыкальный автомат.

Это место любят и посещают до сих пор благодаря сохранению аутентичной атмосферы. По воскресеньям гости могут попробовать домашний яблочный пирог, приготовленный Анной.

Женщина видит секрет своего долголетия в постоянном общении с людьми и любви к работе. Она не планирует уходить на пенсию, работает по 12 часов каждый день.

Уточнения

 
 Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Красота и стиль
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры Аудио 
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Авто
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Пляжи мечты и истории любви: остров, который станет хитом 2025 года — но вы о нём почти не слышали
Ценовой коллапс или стабилизация? Что принесёт россиянам новая квота на картофель
100-летняя итальянка работает барменшей без выходных: вот в чём её секрет
Тайна зоны Кларион-Клиппертон: эксперимент 1979 года раскрыл тревожную правду о глубинах
Как в СССР из ничего делали мопеды и багги своими руками
Запрет на наличные расчеты в сделках с недвижимостью: защита от мошенников или ограничение свободы
Иосиф Пригожин объявил конкурс с призом в 100 тысяч евро — что нужно сделать, чтобы выиграть?
ТОП-5 лучших легковушек всех времён
Обычная ошибка, из-за которой даже трезвый может остаться без прав
Секрет долгого хранения сыра: почему пластик — враг вкуса этого благородного продукта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.