Президент США Дональд Трамп оценил текущую ситуацию на Украине. Он считает, что если Владимир Зеленский не заключит мир, то потеряет всю страну уже через несколько лет.
Зеленский заявил о том, что Украина не признает Крым российским. Это плохо отразится на переговорах по урегулированию, отметил американский лидер.
"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела", — сказал президент США.
Он добавил, что Крым был потерян много лет назад при содействии Барака Обамы и не является предметом обсуждения, пишет KP. RU.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
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