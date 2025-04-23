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Трамп считает ситуацию на Украине плачевной: политик сказал, что делать Зеленскому

0:46
Мир

Президент США Дональд Трамп оценил текущую ситуацию на Украине. Он считает, что если Владимир Зеленский не заключит мир, то потеряет всю страну уже через несколько лет.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Зеленский заявил о том, что Украина не признает Крым российским. Это плохо отразится на переговорах по урегулированию, отметил американский лидер.

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но, если он хочет Крым, почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела", — сказал президент США.

Он добавил, что Крым был потерян много лет назад при содействии Барака Обамы и не является предметом обсуждения, пишет KP. RU.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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