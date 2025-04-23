Дешёвая русофобия: истерика началась у литовцев, когда они увидели слова на русском языке

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Литовские русофобы разгневались из-за того, что в супермаркете продаются банки маринованных грибов с русской этикеткой из Калининграда. Об этом пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

Один вильнюсец донес на местную фирму "Ривона", она перерабатывает и производит различную продукцию. Потребитель заистерил, когда увидел на этикетке русские слова, там было указано, что товар отправляется в Россию, в соседнюю Калининградскую область.

Еще на русском языке была информация о маринованных грибах.

Руководителю фирмы "Ривона" Дайнюсу Дундулис пришлось публично оправдываться. По его словам, это были "очень старые этикетки", а на новые нет денег.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

