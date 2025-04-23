Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От любви до ненависти — 1%: любопытный опрос провели среди работающих людей
Сексуальная активность у мужчин страдает от нехватки этого витамина
Грязнее мусорного ведра: вот как почистить стиральную машину изнутри
Трамп считает ситуацию на Украине плачевной: политик сказал, что делать Зеленскому
Эта женщина всех затмила: назван самый красивый человек в мире
Весна приносит не только тепло: чем она грозит вашей кошке
Много сахара и жира заставят ваш мозг делать это: неожиданное открытие учёных
Как итальянки делают идеальную лазанью: соус внизу, ножницы в руке
Бабушкин пруд, гном и каблук с геранью — хватит это терпеть

Дешёвая русофобия: истерика началась у литовцев, когда они увидели слова на русском языке

0:44
Мир

Литовские русофобы разгневались из-за того, что в супермаркете продаются банки маринованных грибов с русской этикеткой из Калининграда. Об этом пишет EADaily.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Один вильнюсец донес на местную фирму "Ривона", она перерабатывает и производит различную продукцию. Потребитель заистерил, когда увидел на этикетке русские слова, там было указано, что товар отправляется в Россию, в соседнюю Калининградскую область.

Еще на русском языке была информация о маринованных грибах.

Руководителю фирмы "Ривона" Дайнюсу Дундулис пришлось публично оправдываться. По его словам, это были "очень старые этикетки", а на новые нет денег.

Уточнения

Литва́ (лит. Lietuva [lʲɪɛtʊˈvɐ]), официальное название — Лито́вская Респу́блика (лит. Lietuvos Respublika) — государство, расположенное в Северной Европе.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Сейчас читают
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Авто
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Вечно верные: 7 пород собак, которые выбирают одного — и навсегда
Домашние животные
Вечно верные: 7 пород собак, которые выбирают одного — и навсегда Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Откуда взялась жизнь? Астероид Бенну дал ответ
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Последние материалы
Почему сода – лучший друг смородины: преимущества и способы использования
Сезон клещей открыт: что делать, чтобы не стать их жертвой
Выглядят идеально, но опасны для жизни: в этих пляжах Лацио нельзя купаться — но вы об этом не знали
Охладите кожу — и выглядите моложе: секрет летнего ухода, о котором мало кто знает
Берёза объявила войну аллергикам: что делать, чтобы выжить в сезон цветения
Актриса Софи Лорен почтила память Зураба Церетели
24 апреля: протопоп Аввакум, Волга-Волга и геноцид армян
Почему подростки вдруг становятся неуклюжими и вечно голодными: врач объяснил, что происходит
Как сделать томаты более мясистыми: простые добавки в воду
Не переплачивайте: секреты эффективной косметики за копейки, о которых молчат маркетологи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.