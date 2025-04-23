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Демографический удар: народы Африки способны полностью заменить население других стран

2:34
Мир

Человечество столкнулось с неожиданным поворотом в вопросе роста населения Земли. Об этом сообщает издание argumenti.ru. 

Африка
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Африка

Несмотря на предупреждения, звучавшие на протяжении десятилетий, о том, что планета стоит на пороге перенаселения, озвученные впервые ещё в конце 1960-х годов известным биологом Полом Эрлихом, ситуация развивается совсем не по предсказанному сценарию. Тогда Эрлих сравнил безудержный рост численности людей с неконтролируемым разрастанием раковой опухоли, предрекая катастрофические последствия. Однако реальность внесла свои коррективы.

Главный парадокс нынешней демографической ситуации заключается в том, что прирост населения происходит практически полностью за счёт Африканского континента.

По данным исследования издания Welt, остальные регионы мира демонстрируют обратную тенденцию: смертность в них устойчиво превышает рождаемость, запуская механизм демографического спада. Это явление всерьёз тревожит специалистов в области демографии, поскольку стремительное падение рождаемости охватывает не только развитые страны, но и многие государства, находящиеся на пути развития.

По мнению экспертов, именно эта тенденция станет определяющей для глобальной демографической картины в обозримом будущем и неизбежно отразится на геополитической расстановке сил.

Чем дальше, тем больше будет ощущаться дисбаланс между регионами с быстро растущим населением и территориями, где происходит естественная убыль жителей. При этом исследователи указывают на ещё одну важную проблему: неполноту учёта жителей сельских районов в развивающихся странах. Как показало исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, этот фактор способен существенно исказить реальную статистику, приведя к искусственному завышению прогнозов численности мирового населения.

Мир стоит перед двойным вызовом: с одной стороны, сохраняется угроза перенаселения, подпитываемая высокими темпами прироста в Африке, а с другой — возникает не менее острая проблема старения и депопуляции во всех остальных регионах. Какое из этих явлений в итоге возобладает и как это скажется на социально-экономических и политических процессах — станет ясно лишь через несколько десятилетий, когда появятся конкретные статистические данные.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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