Зоозащитники призывают расстрелять чиновников с вертолётов: вот что разозлило любителей животных

В Австралии власти приказали расстрелять сотни коал с вертолетов. Это очень сильно разозлило зоозащитников.

Фото: commons.wikimedia.org by Australiavisa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Австралийские кенгуру

Они призвали сделать то же самое с депутатами в штате Виктория.

Ранее в национальном парке "Будж-Бим" снайперы с вертолетов уничтожили до 750 коал. Власти штата приняли такое жестокое решение после лесного пожара, когда многие коалы получили серьезные ожоги, и страдали от обезвоживания и истощения.

Действия чиновников разозлили зоозащитников местной Партии защиты животных, так как при отстреле коал было не учтено, что в их сумках могут быть детёныши.

В итоге австралийцы призвали сделать тоже самое с отдавшими приказ чиновниками, чтобы они "на себе почувствовали всю гуманность ситуации".

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.



