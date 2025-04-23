Зоозащитники призывают расстрелять чиновников с вертолётов: вот что разозлило любителей животных

В Австралии власти приказали расстрелять сотни коал с вертолетов. Это очень сильно разозлило зоозащитников.
Они призвали сделать то же самое с депутатами в штате Виктория.
Ранее в национальном парке "Будж-Бим" снайперы с вертолетов уничтожили до 750 коал. Власти штата приняли такое жестокое решение после лесного пожара, когда многие коалы получили серьезные ожоги, и страдали от обезвоживания и истощения.
Действия чиновников разозлили зоозащитников местной Партии защиты животных, так как при отстреле коал было не учтено, что в их сумках могут быть детёныши.
В итоге австралийцы призвали сделать тоже самое с отдавшими приказ чиновниками, чтобы они "на себе почувствовали всю гуманность ситуации".
Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.
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