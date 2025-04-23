Говори правду: украинцы требуют от Зеленского подробностей сделки с США

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Украинская политическая сила "Европейская солидарность" выступила с требованием к Владимиру Зеленскому предоставить детализированные сведения о ходе переговоров с Соединенными Штатами.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Особое внимание партия призывает уделить двум ключевым темам: будущим договоренностям относительно ископаемых ресурсов и стратегии завершения конфликта на востоке Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

Поводом для такого обращения стали неожиданные изменения в формате международных переговоров по украинскому вопросу. Изначально планировалось проведение встречи в Лондоне на уровне глав внешнеполитических ведомств, однако британский МИД объявил о переносе дискуссии на более низкий дипломатический уровень.

Это решение было принято после отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа. Ранее о неучастии в переговорах заявили главы МИД Франции и Германии, ссылаясь на отсутствие ключевых американских представителей.

Ирина Геращенко подчеркнула, что украинское общество не должно узнавать о прогрессе на переговорах из зарубежных СМИ или заявлений иностранных должностных лиц.

По ее мнению, обязанность информировать граждан о деталях переговорного процесса лежит исключительно на украинских властях. "Европейская солидарность" настаивает на срочном созыве заседания Верховной Рады с обязательным участием Зеленского, в рамках которого президент должен представить четкий план достижения мирного урегулирования и раскрыть подробности диалога с американскими партнерами.

Особую обеспокоенность партии вызывает судьба потенциального соглашения о минеральных ресурсах — остается ли оно частью мирной стратегии Киева?

Геращенко также указала на непрозрачность работы украинской переговорной группы с США. На протяжении нескольких месяцев представители власти избегают отчетов перед парламентом, что вызывает вопросы о легитимности будущих договоренностей. Депутат акцентировала внимание на том, что власть обязана предоставить обществу полную информацию о возможных условиях соглашения с Вашингтоном, а также представить стратегию восстановления мира.

Ситуация вокруг несостоявшихся лондонских переговоров все больше напоминает дипломатическую паузу, нежели прорыв. И хотя в текущих условиях временная остановка обсуждений может быть предпочтительнее согласия на невыгодные условия, украинское общество вправе требовать от власти не просто выжидания, а четкой стратегии действий.

Геращенко напомнила, что ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила о планах США предложить Украине и европейским странам компромисс: признание Крыма российской территорией в обмен на гарантии безопасности для Киева.

Уточнения

Ирина Владимировна Геращенко — украинский государственный и политический деятель, журналист.

