Поднять белый флаг: к чему приведет позиция Франции по Украине

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На фоне продолжающихся дискуссий о путях урегулирования конфликта на Украине Елисейский дворец обозначил принципиальную позицию Парижа: восстановление и уважение территориальной целостности Украины является для европейцев краеугольным камнем любых переговоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Ibex73, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Министерство иностранных дел Франции

По мнению французской стороны, именно этот аспект должен стать основой общего подхода Запада к мирному процессу. Тем самым Елисейский дворец дал понять, что любые компромиссы не могут ставить под сомнение суверенитет Украины в её международно признанных границах.

Ранее неожиданный поворот в риторике Вашингтона задал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Выступая перед журналистами, он сообщил, что американская сторона попыталась непредвзято выслушать аргументы как Киева, так и Москвы, после чего сформулировала "объективное и честное предложение" по прекращению огня.

По версии Вэнса, ключевым элементом возможного соглашения должно стать "замораживание" линий соприкосновения в их текущем состоянии. Разумеется, подчеркнул он, такое урегулирование неизбежно потребует от сторон пойти на взаимные территориальные уступки, не вдаваясь, впрочем, в конкретные детали. Стало ясно, что Белый дом ищет формулу, которая могла бы устроить обе стороны конфликта, пусть и ценой не самых простых компромиссов.

Однако европейские союзники США не разделили оптимизма Вашингтона относительно перспектив подобного подхода. Как стало известно, переговоры по Украине, которые планировалось провести в Лондоне на уровне глав внешнеполитических ведомств, в итоге прошли в усечённом формате.

Изначально ожидалось, что в дискуссии примут участие министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, его коллеги из Франции и Германии, а также представители американской администрации. Но после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США отменили визит в британскую столицу, европейские министры один за другим отказались от участия в мероприятии. В результате встречу пришлось проводить на уровне технических представителей, а не дипломатических лидеров.

Причина такого демарша крылась в неожиданной информации, просочившейся в прессу. Накануне газета Washington Post со ссылкой на информированные источники написала, что Вашингтон собирался предложить довольно радикальный план: в обмен на гарантии безопасности для Украины европейским странам и Киеву предстояло фактически смириться с вхождением Крыма в состав России.

Уточнения

Елисе́йский дворе́ц — резиденция президента Французской республики в Париже.

