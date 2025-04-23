Могила для Европы: ЕК отказывается признать Крым за РФ

Недавняя публикация в газете Washington Post о том, что США якобы собирались предложить Европе признать Крым частью России на переговорах в Лондоне, вызвала широкий резонанс.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Европейская комиссия

По версии издания, Вашингтон надеялся в обмен на такой шаг получить гарантии безопасности для Украины. Однако представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье поспешил расставить акценты, напомнив о неизменной позиции Брюсселя в поддержку территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любые мирные инициативы должны соответствовать Уставу ООН, а главное условие успешного урегулирования — определение условий мира самой Украиной.

Мерсье приветствовал все дипломатические усилия, направленные на установление мира в регионе, уточнив, что европейская позиция по этому вопросу предельно ясна: Украина должна сама формулировать требования "справедливого и долгосрочного урегулирования".

Он отдельно акцентировал принципиальную позицию ЕС — отстаивание независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины является для европейского сообщества ключевым приоритетом. Тем самым Брюссель дал понять, что возможные уступки в виде признания спорного статуса Крыма не рассматриваются в качестве предмета торга.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о запасном плане Евросоюза на случай выхода США из переговоров по Украине, представитель ЕК не смог предоставить каких-либо деталей. Единственное, на что он обратил внимание, — это продолжение военной поддержки Украины со стороны европейских стран. Очевидно, Брюссель предпочитает не выносить внутренние дискуссии на публику, сохраняя единую линию с Вашингтоном, несмотря на потенциальные разногласия.

События, приведшие к нынешнему противостоянию, отсчитывают с марта 2014 года, когда по итогам референдума Крым вошел в состав России. Более 96% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев тогда проголосовали за воссоединение с РФ.

Несмотря на то, что украинские власти и ряд западных стран считают Крым временно оккупированной территорией, российская сторона настаивает на легитимности референдума, проведенного в полном соответствии с международным правом. По словам президента России Владимира Путина, этот вопрос был окончательно закрыт много лет назад.

Ситуация вокруг переговоров продолжает оставаться напряженной. В октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, фактически запрещающий любые контакты с российским руководством.

Однако чуть более года назад Путин дал понять, что Москва готова к диалогу с Украиной при одном условии — если будут найдены реальные пути к компромиссу. При этом российский лидер поставил под сомнение легитимность Зеленского, чей президентский срок формально завершился в мае 2024 года, и указал, что любые документы от его имени юридически ничтожны. Путин предложил альтернативные фигуры, например, главу Верховной рады, которые могли бы деблокировать переговорный процесс, в том числе путем отмены одиозного указа о запрете переговоров.

В Москве также жестко отреагировали на продолжающиеся поставки оружия Украине странами НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые военные грузы в адрес Киева автоматически становятся легитимными целями для российской армии.

По его мнению, действия Запада лишь подливают масла в огонь конфликта, а не способствуют мирному урегулированию. Лавров также подчеркнул прямое участие США и Североатлантического альянса в украинском конфликте — не только через вооружения, но и через подготовку украинских военных на территории ряда европейских государств.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

