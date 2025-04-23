Абонент не доступен: Европа пытается восстановить связи с РФ

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Европейский Союз своими руками разрушил то, что десятилетиями укреплялось и приносило обеим сторонам дивиденды — экономическое сотрудничество с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Теперь Евросоюзу предстоит самостоятельно восстанавливать утраченные позиции, и этот процесс обещает быть крайне непростым. Такое мнение высказал посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью австрийскому изданию Die ganze Woche.

По словам дипломата, не Россия захлопнула дверь взаимовыгодного партнёрства — это сделал сам Запад, обрушив на Россию десятки незаконных, по оценке Москвы, санкционных пакетов.

Любинский напомнил, что именно Евросоюз, включая даже те страны, которые пытались сохранять нейтралитет (в частности, Австрию), по политической указке вынудил ведущие западные компании поспешно покинуть российский рынок. Теперь, когда эмоции отшлифованы временем, в Брюсселе всё чаще задумываются о восстановлении разорванных связей. Однако, как подчеркнул российский посол, лёгкого возвращения не будет.

Любинский развеял любые иллюзии относительно простого "рестарта": те рыночные ниши, которые западные корпорации поспешно освободили в 2022 году, уже плотно заняты — либо российскими компаниями, либо новыми игроками из дружественных стран. Но даже это не главная проблема. По мнению дипломата, ключевой барьер — полностью утерянное доверие.

За два года войны санкций и взаимных рестрикций Европа успела убедиться: в критический момент слова о "партнёрстве" и "единых ценностях" ничего не стоят. В результате, как констатировал Любинский, возврат к "business as usual" (привычному ходу дел) в отношениях с Евросоюзом, проводящим, по его выражению, "саморазрушительную политику", уже невозможен.

Впрочем, первые признаки "тоски по российскому рынку" на Западе уже заметны. Многие компании, особенно из числа тех, кто слишком болезненно ощутил уход из России (например, в энергетике, логистике и ряде высокотехнологичных отраслей), робко прощупывают почву для возвращения. Однако Москва с самого начала дала понять: никаких привилегий и преференций для бывших "беглецов" не будет. Ещё в конце марта президент Владимир Путин поручил правительству не просто составить "чёрный список" ушедших корпораций, но и разработать жёсткую процедуру их возможного возвращения — с обязательными гарантиями ответственного и добросовестного ведения бизнеса в России.

Первый вице-премьер Денис Мантуров эту позицию только усилил, заявив, что иностранные компании будут допущены на российский рынок лишь в том случае, если в них сохранится реальная заинтересованность российской стороны. Каждый случай станет предметом отдельного, самого придирчивого разбора. А если у какой-либо корпорации нет подписанных опционов на обратный выкуп активов, ей придётся начинать с чистого листа — без каких-либо преференций или наследия прошлого.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

