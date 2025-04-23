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Двойной агент: действия Трампа приводят к популярности России и ее задумок

3:37
Мир

Глобальные экономические потрясения порой дают неожиданный эффект: то, что годами вызревало в кабинетной тиши, вдруг выносится на авансцену мировой политики.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Именно это происходит с идеей Большого Евразийского партнерства (БЭП), выдвинутой президентом России Владимиром Путиным ещё в 2015 году. По мнению Александра Яковенко, замгендиректора медиагруппы "Россия сегодня" и члена президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, последние шаги администрации США во главе с Дональдом Трампом не только обнажили кризис глобальной торговли, но и подчеркнули насущную необходимость развивать евразийскую интеграцию. Об этом он заявил РИА Новости. 

Тарифная политика Белого дома, которую Яковенко называет не иначе как "тотальной экономической агрессией против всех стран мира", запустила цепную реакцию.

Оказывается, что в нынешних условиях концепция БЭП не просто остаётся актуальной – она приобретает второе дыхание. Ещё семь лет назад Путин говорил о необходимости широкого интеграционного контура, который бы снял барьеры в торговле, дал толчок трансграничным инфраструктурным проектам и позволил гармонизировать усилия всех участников евразийского пространства. Теперь эта идея видится не просто как стратегический план, а как безальтернативный путь к укреплению региональной стабильности.

По сути, Яковенко подчёркивает простую, но ключевую мысль: чем жёстче США давят на мировую экономику протекционистскими мерами, тем активнее страны Евразии будут искать собственные пути развития – и находить их в углублении взаимных связей.

А Большое Евразийское партнерство как раз и призвано стать прочным фундаментом для равноправной и неделимой архитектуры евразийской безопасности. И здесь важно не только экономическое измерение (рост торговли, инвестиций, логистики), но и политическое: регион получает шанс строить собственную модель взаимодействия без оглядки на Запад, но при этом оставляя дверь открытой для равноправного сотрудничества с ним.

Особую остроту этому процессу придаёт кризис евроатлантической системы безопасности, наглядным проявлением которого стал украинский конфликт. Получается, что евразийские государства сегодня не просто могут, но и вынуждены договариваться между собой – причём в гораздо более широких географических рамках, чем ранее. Никто не мешает им выстроить собственную континентальную архитектуру, свободную от внешнего диктата. И в этом смысле БЭП перестаёт быть просто красивой декларацией – оно превращается в насущный механизм выживания и развития региона в условиях турбулентности.

Сама идея Большого Евразийского партнерства родилась семь лет назад – в послании Путина Федеральному собранию 2015 года. Тогда казалось, что это скорее перспективный план, нежели руководство к немедленным действиям.

Но глобальные тектонические сдвиги в мировой торговле (а политика Трампа стала ярчайшим катализатором этих процессов) стремительно меняют расклад. Теперь очевидно: евразийская интеграция – это не чей-то политический проект, а повестка дня, диктуемая самой жизнью. И чем активнее Запад будет возводить тарифные стены, тем прочнее страны Азии, Европы и России будут сплачиваться на основе равноправного партнёрства.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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