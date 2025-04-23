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Газ путешественник: названы страны, которые закупают российский газ в обход санкций

4:13
Мир

На первый взгляд, данные Евростата выглядят сенсационно: Словакия в феврале будто бы практически прекратила закупать российский газ.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

По сравнению с январём объёмы импорта рухнули почти в 1800 раз — до каких-то 141 тысячи евро. Однако эксперты не спешат бить тревогу, а скорее разводят руками: здесь что-то не сходится. По мнению Сергея Кауфмана, аналитика финансовой группы "Финам", за февральскими аномалиями могут стоять не политические игры, а обычные "технические" нюансы.

В своём рассуждении для РИА Новости Кауфман опирается на вполне конкретный факт: российский газ продолжает поступать в Словакию, вот только маршрут изменился. Транзитом теперь занимается Венгрия. Согласно данным ENTSOG (Европейской сети операторов газотранспортных систем), поставки из Венгрии в Словакию ни на день не останавливались, а поскольку львиную долю своего газа Венгрия сама получает из России, несложно сделать вывод: то, что учитывается как "венгерский импорт", на самом деле с высокой вероятностью является российским топливом. Т

аким образом, по версии аналитика, февральский "провал" в статистике можно объяснить двумя простыми причинами. Либо Словакия действительно оплачивала поставки с задержкой (то есть деньги ушли не в феврале, а, скажем, в январе или марте), либо страна просто покупала газ у Венгрии, а не напрямую у "Газпрома". В итоге формально российский газ в словацкой статистике превратился в венгерский — вот и вся математика.

Кауфман подчёркивает: уверенность в том, что под маркой венгерских поставок скрывается российский газ, составляет процентов 90, пусть точных подтверждений и нет. В пользу этой версии говорит сразу несколько аргументов. Во-первых, ещё до появления февральской статистики официальные лица Словакии неоднократно заявляли, что страна не только продолжает импортировать российский газ, но и планирует нарастить объёмы с апреля.

Во-вторых, загрузка трубопровода "Турецкий поток" — единственного действующего маршрута поставок российского газа в Европу после прекращения украинского транзита с 1 января 2025 года — в феврале держалась на локальных максимумах. Если бы Словакия действительно перестала закупать топливо, это сразу отразилось бы на объёмах перекачки. Наконец, в-третьих, газовый импорт Венгрии на 80% состоит из российских поставок. Теоретически в Словакию мог бы поступать либо собственный (незначительный) венгерский газ, либо топливо из других источников, но вероятность этого, по оценке Кауфмана, исчезающе мала.

Получается парадоксальная картина: официальная статистика рисует чуть ли не газовую блокаду Словакии, а на деле топливо продолжает идти по изменённым маршрутам. Напомним, что с нового 2025 года Украина перекрыла транзит российского газа, и "Турецкий поток" остался единственной газовой артерией между Россией и Европой.

Да, в марте на этом пути возникли было сложности: 21 и 28 числа украинские военные нанесли удары по газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области (сначала подорвали объекты при отступлении, затем добили реактивными снарядами HIMARS). Однако даже эти диверсии не остановили экспорт — просто часть логистики переключилась на венгерский коридор.

В итоге февральский конфуз со словацкими цифрами выглядит не более чем статистическим казусом. Скорее всего, рано или поздно Евростат внесёт уточнения — и картина вновь станет логичной: российский газ идёт в Словакию, пусть и под венгерским "флагом". А пока эксперты лишь пожимают плечами: в газовой геометрии Европы оказалось достаточно изменить одну цифру в маршрутном листе — и вот уже возникает "сенсация", которая на поверку оказывается обычной бухгалтерской задержкой.

Уточнения

Евростат — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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