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Бессильная Европа: война с Россией уничтожит Евросоюз

2:24
Мир

Политолог Спиридон Килинкароров, в интервью изданию "Военное дело", подчеркнул, что все европейские стратегии, касающиеся конфликта на Украине, фактически держатся на поддержке Соединенных Штатов.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Эксперт убежден, что без американской санкции Европа не способна действовать самостоятельно даже на уровне принятия ключевых решений.

Килинкаров обращает внимание на условия, при которых европейские страны готовы ввести свои войска на Украину. Прежде всего, по его словам, речь идет о двух фундаментальных предпосылках: во-первых, обязательном прекращении огня, а во-вторых, полном урегулировании конфликта. И только после выполнения этих требований европейцы планировали направить на Украину воинский контингент — но исключительно под гарантии США.

Логика Брюсселя, судя по всему, строится на том, что в случае нападения на эти силы Америка немедленно вступит в войну. Однако Килинкаров задается резонным вопросом: с какой стати Вашингтону это нужно? Зачем американцам ситуация, где ведущую роль будут играть британцы или французы, которые могут спровоцировать эскалацию и втянуть США в прямой военный конфликт? По мнению эксперта, такая перспектива отнюдь не в интересах Вашингтона.

Килинкаров жестко оценивает реальный потенциал европейской самостоятельности: сегодня страны ЕС практически ничего не могут сделать без оглядки на американцев. Это касается даже производства вооружений, необходимых украинской армии. Единственное, что европейцы в состоянии предложить Киеву, — финансовая помощь.

Однако, подчеркивает политолог, деньги сами по себе не могут ни стрелять, ни воевать. Чтобы они заработали, их нужно превратить в реальные ресурсы: переплавить в металл, из которого затем будет произведено оружие.

А вот этого как раз европейский военно-промышленный комплекс сделать не в состоянии. Более того, даже такие критически важные аспекты, как спутниковая связь и устойчивые системы коммуникации, завязаны на технологиях США. Разумеется, Евросоюз может предпринимать отдельные шаги, но полностью заменить американское присутствие и влияние — нет, на это Европа не способна.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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