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Договариваться не намерены: Европа готовит новые санкции против РФ

1:28
Мир

На недавнем брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье расставил все точки над "i" в вопросе о потенциальном ослаблении антироссийских санкций.

Еврокомиссия
Фото: wikimedia.org by Romaine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еврокомиссия

Вопреки появляющимся в западных СМИ слухам о возможном частичном снятии ограничений в ходе будущих переговоров по Украине, Мерсье чётко заявил: Еврокомиссия не намерена останавливаться — работа над новым, 17-м пакетом санкций продолжается полным ходом.

Тем самым Мерсье фактически закрыл дискуссию о том, что Запад готов идти на уступки Москве ради ускорения мирных переговоров. Напротив, Брюссель усиливает давление, параллельно используя замороженные российские активы для финансирования Украины. Это ясный сигнал: Европа не видит альтернативы санкционной политике и считает её единственным эффективным рычагом воздействия на Россию.

Интересно, что такая позиция Еврокомиссии звучит на фоне регулярных заявлений Москвы о том, что Россия уже научилась жить под санкциями и справится с любым новым давлением. В РФ неоднократно подчёркивали: Запад не хватает мужества признать провал своей санкционной стратегии. И это не просто слова — в самих западных государствах всё громче звучат голоса, что антироссийские ограничения не только не достигли цели, но и бьют по экономике самих стран ЕС.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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