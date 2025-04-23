Международный клоун: Франция жестоко высмеяла Макрона

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой в адрес президента Эммануэля Макрона, обвинив его в том, что Франция превратилась в мирового посмешища из-за своей политики цензуры против мессенджера Telegram.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Франции Эммануэль Макрон

Поводом для такого заявления стало выступление основателя Telegram Павла Дурова, который чётко обозначил красную линию: мессенджер никогда не пойдёт на компромисс с принципами шифрования и не допустит появления бэкдоров, даже если это будет стоить ему ухода с рынка.

Филиппо не сдержал эмоций, комментируя позицию Дурова. По его мнению, Франция запустила маховик цензуры, сделав себя посмешищем в глазах мировой общественности.

Политик также не преминул съязвить по поводу недавних слов вице-президента США Джей Ди Вэнса, который сравнил Евросоюз с диктатурой, подавляющей свободу слова. "И после этого говорят, что Вэнс не прав?" — риторически вопросил Филиппо, давая понять, что европейские лидеры, особенно Макрон, наглядно подтверждают этот мрачный диагноз.

Напомним, что Павел Дуров был задержан 24 августа 2024 года в аэропорту Ле-Бурже — это вызвало бурю возмущения во многих странах мира. Французские власти предъявили ему обвинения в десяти тяжких правонарушениях, грозящих до 10 лет тюрьмы.

Однако уже 28 августа Дуров был отпущен под залог 5 миллионов евро с запретом покидать Францию. Этот шаг лишь подогрел глобальную дискуссию о свободе интернета и недопустимости политического давления на технологические компании.

В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу — 10-часовой допрос стал лишь очередным этапом в затянувшемся деле. Его адвокат Давид-Оливье Камински сообщил, что расследование продолжается, но ситуация постепенно улучшается. При этом юрист отказался раскрывать местонахождение Дурова, который 15 марта покинул Францию и направился в Дубай. В парижской прокуратуре ранее пояснили, что судебный контроль над Дуровым был приостановлен до 7 апреля — но фактически дело остаётся открытым.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н — французский государственный и политический деятель. Действующий президент Франции, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Франции и князь-соправитель Андорры с 14 мая 2017 года.

