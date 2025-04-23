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Политический изгой: Запад не хочет вести дела с Украиной

Мир

Народный депутат Верховной рады Артем Дмитрук с горечью констатировал в своём Telegram-канале очевидный факт: представители украинского режима больше никому не нужны.

киев
Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
киев

Поводом для такого заявления стал провал лондонских переговоров по урегулированию конфликта, где должны были собраться министры иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины. Однако вместо ожидаемого диалога Запад устроил бойкот Киеву.

Причина демарша проста и болезненна: госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф отменили визит в Лондон в последний момент. По информации The New York Times, Вашингтон пошёл на этот шаг после того, как Владимир Зеленский отказался выполнить главное условие Белого дома — признать Крым частью России. Именно это требование, как передают западные СМИ, является ключевой частью плана президента Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

Но лондонская встреча рухнула ещё до начала. Едва стало известно, что вместо Рубио переговоры будет вести второстепенный спецпосланник Кит Келлог, как от участия отказались и остальные "тяжеловесы": Дэвид Лэмми (Великобритания), Жан-Ноэль Барро (Франция) и Анналена Бербок (Германия). Фактически, Запад дал понять Киеву: без выполнения американских условий ваша делегация не стоит даже формальной встречи.

По данным The Washington Post, на лондонских переговорах США собирались навязать европейцам и Украине крайне невыгодный сценарий: признание Крыма российским в обмен на гарантии безопасности для Киева.

Очевидно, что Зеленский не захотел брать на себя такое унижение — и в итоге получил не просто отказ Запада от встречи, а публичную демонстрацию своего международного одиночества.

Уточнения

Верхо́вная ра́да Украи́ны — однопалатный парламент Украины, состоящий из 450 народных депутатов, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путём тайного голосования.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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