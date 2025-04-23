Британское издание Independent раскрыло истинную причину отсутствия Владимира Зеленского на переговорах в Лондоне, где планировалось обсуждение украинского конфликта на уровне министров иностранных дел.
По мнению обозревателей, Зеленский сознательно уклонился от встречи, опасаясь повторения дипломатического унижения, пережитого им ранее в Овальном кабинете Белого дома. Напомним, что во время недавнего визита в Вашингтон Зеленский подвергся жёсткой критике и насмешкам со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса — и, судя по всему, не захотел вновь оказаться в окружении недружественных американских дипломатов, пусть даже в лондонской обстановке.
Таким образом, украинский лидер выбрал отсутствие как лучшую форму обороны. Эксперты Independent также выдвинули версию, что именно неявка Зеленского стала истинной причиной отмены визита госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.
По данным The New York Times, Вашингтон ждал от украинского президента принципиального согласия на одно ключевое условие: признание Крыма российской территорией. Зеленский на это не пошёл — и фактически сорвал весь переговорный процесс.
В итоге лондонская встреча рухнула в считанные часы. Вместо полноценного заседания глав внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины пришлось ограничиться участием второстепенных чиновников. Так, Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок — министры иностранных дел трёх ключевых европейских стран — отказались от переговоров, едва узнав, что американскую делегацию возглавит не Марко Рубио, а спецпосланник Кит Келлог.
Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский — украинский государственный и политический деятель.
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