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Последняя сделка: то, что Запад предложит Зеленскому, поставит крест на Украине

Мир

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выступил с резким предупреждением в адрес Владимира Зеленского.

По мнению эксперта, если Соединённые Штаты откажутся от посредничества в украинском конфликте, Киеву будет предложен гораздо более жёсткий и невыгодный вариант урегулирования. Фактически, Дизен считает, что Зеленский совершает стратегическую ошибку, отвергая нынешние американские условия — те самые, которые Вашингтон уже готов положить на стол переговоров.

Напомним, что недавно The Washington Post и The New York Times сообщили о громких дипломатических провалах: спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио отменили свои визиты в Лондон, где должна была состояться ключевая встреча по Украине. Причиной срыва назвали категорический отказ Зеленского признать Крым российской территорией — условие, без которого Вашингтон отказывался вести дальнейшие переговоры.

Ситуацию ещё больше накалил вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив в среду, что Америка выйдет из переговорного процесса, если ни Украина, ни Россия не согласятся с американскими инициативами по прекращению огня. По сути, Вашингтон поставил Киеву ультиматум: либо вы принимаете наши условия, пусть и болезненные, либо остаётесь один на один с Москвой — и тогда условия диктовать будет уже не Америка, а Россия, причём в ещё более жёстком формате.

Однако в Кремле не склонны драматизировать заявление Вэнса. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что Москва не видит в словах американцев ультиматума. По его мнению, Штаты продолжают посреднические усилия, а значит, диалог ещё не сломан. Более того, Песков напомнил о регулярных двусторонних контактах между Россией и США — они идут своим чередом, несмотря на все заявления.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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