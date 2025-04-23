Нельзя отказаться: Америка сделала Украине и России предложение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал сенсационное заявление, транслировавшееся агентством Блумберг, о позиции Вашингтона в украинском конфликте.
По его словам, Соединённые Штаты более не намерены оставаться пассивным посредником — Америка подготовила для сторон чёткий и безальтернативный план урегулирования, который уже представлен как Москве, так и Киеву. Суть ультиматума проста: либо стороны конфликта дадут согласие на американские условия, либо США окончательно выйдут из переговорного процесса.
Вэнс подчеркнул, что Вашингтон не навязывал свою волю силой, а предварительно тщательно изучил позиции обеих сторон — и Украины, и России. Американская дипломатия, по его заверениям, вела кропотливую работу, чтобы учесть ключевые требования и опасения каждой из них. И лишь после этого было сформулировано "честное предложение" — так Вэнс обозначил американский план, который, на взгляд Вашингтона, справедлив и реалистичен.
Вице-президент США выразил сдержанный оптимизм относительно перспектив урегулирования. Он убеждён, что усилия США могут стать решающими в прекращении кровопролития, но для этого Киеву и Москве предстоит сделать конкретный выбор. Вэнс прямо заявил: время дипломатических игр и полунамёков закончилось — теперь нужен чёткий "да" или "нет". Если стороны не проявят политической воли, Америка сложит с себя полномочия посредника и сконцентрируется на других глобальных вызовах.
Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.
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