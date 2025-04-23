Совместный путь: Лавров раскрыл подробности встречи США и РФ

0:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Новый раунд переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки не заставит себя долго ждать.

Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Лавров

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам своего рабочего визита в Узбекистан. Отвечая на вопрос о перспективах российско-американского диалога, Лавров ограничился лаконичным, но ёмким комментарием: консультации действительно состоятся, причём в обозримом будущем.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

