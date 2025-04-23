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Совместный путь: Лавров раскрыл подробности встречи США и РФ

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Мир

Новый раунд переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки не заставит себя долго ждать.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам своего рабочего визита в Узбекистан. Отвечая на вопрос о перспективах российско-американского диалога, Лавров ограничился лаконичным, но ёмким комментарием: консультации действительно состоятся, причём в обозримом будущем.

Уточнения

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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