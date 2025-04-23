Совместный путь: Лавров раскрыл подробности встречи США и РФ

Новый раунд переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки не заставит себя долго ждать.
Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая перед журналистами по итогам своего рабочего визита в Узбекистан. Отвечая на вопрос о перспективах российско-американского диалога, Лавров ограничился лаконичным, но ёмким комментарием: консультации действительно состоятся, причём в обозримом будущем.
Серге́й Ви́кторович Лавро́в — российский государственный и политический деятель, советский и российский дипломат. Министр иностранных дел Российской Федерации с 9 марта 2004 года.
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