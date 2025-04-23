Американская ярость: Украина разозлила США

1:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Отношения между Вашингтоном и Киевом переживают сложный период.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

По данным газеты Washington Post, ссылающейся на неназванного высокопоставленного чиновника, в администрации США нарастает раздражение из-за позиции украинского руководства. Киев отказывается рассматривать предложения, связанные с территориальными уступками России, настаивая на иной последовательности действий: сначала добиться полного прекращения огня и лишь затем обсуждать остальные аспекты урегулирования конфликта.

Такое упорство Украины привело к неожиданным последствиям. В среду британский МИД объявил об изменении формата запланированных переговоров по Украине, которые должны были пройти в Лондоне на уровне министров иностранных дел стран-союзников. Вместо них встречу проведут представители более низкого дипломатического ранга.

Это решение стало своеобразным эхом ранее произошедших отмен: так, главы внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок отказались от участия в лондонских переговорах после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф отменили свои визиты в британскую столицу.

По информации Washington Post, срыв лондонской встречи стал явным проявлением недовольства Вашингтона позицией Киева. Американская сторона была убеждена, что украинские власти должны без предварительных условий согласиться на территориальные компромиссы с Москвой. Однако украинский режим выбрал принципиально иной подход, рассчитывая сначала добиться перемирия и лишь потом вести речь о судьбе спорных территорий.

Ранее во вторник Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила о сути предложений, которые США собирались выдвинуть на несостоявшейся лондонской встрече.

Уточнения

Стивен Чарльз (Стив) Уиткофф (англ. Steven Charles "Steve" Witkoff; род. 15 марта 1957, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский миллиардер, дипломат, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, специальный посланник США на Ближнем Востоке.

