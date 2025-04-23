Ультиматум Вэнса: стал известен ответ России на заявление вице-президента США

Кремль не видит ультимативной подоплёки в недавнем заявлении вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе Вашингтона из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, комментируя публикации агентства Bloomberg, согласно которым Вэнс допустил прекращение участия США в дискуссиях, если Москва и Киев отвергнут американские инициативы по прекращению огня. По мнению Пескова, подобные высказывания не стоит воспринимать как жёсткий ультиматум со стороны Вашингтона.

Напротив, Песков подчеркнул, что Соединённые Штаты продолжают активно участвовать в посреднических усилиях, направленных на мирное разрешение украинского кризиса.

В Кремле это расценивают как позитивный сигнал, свидетельствующий о нежелании США полностью отказаться от дипломатического канала. Песков повторил, что российская сторона приветствует любые конструктивные шаги со стороны западных партнёров, поскольку только через равноправный диалог можно добиться прогресса в столь сложном вопросе.

При этом в Москве чётко дают понять: любые попытки давления или выдвижения безапелляционных условий лишь осложнят переговорный процесс. В Кремле убеждены, что ключевые разногласия между Россией и Западом лежат не в плоскости "согласия" или "несогласия" с чьим-то мнением, а в области принципиальных требований безопасности, на которых настаивает российская сторона. В частности, Москва по-прежнему требует от США и НАТО гарантий ненаправленности военной инфраструктуры альянса против РФ, а также демилитаризации Украины и признания её нейтрального статуса.

Несмотря на всю остроту риторики, Песков заверил, что контакты между Россией и США продолжаются. В частности, дипломаты обеих стран обсуждают гуманитарные коридоры, логистику доставки помощи в пострадавшие регионы и возможные шаги по деэскалации конфликта. В Москве подчёркивают, что подобные обсуждения носят практический, а не декларативный характер, и именно в них — ключ к будущим договорённостям.

Уточнения

Джеймс Дэ́вид Вэнс — американский политический и государственный деятель, предприниматель, публицист, ветеран Корпуса морской пехоты.

