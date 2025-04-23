Руки на пульсе: США и Россия обсуждают Украину

Москва сохраняет канал связи с Вашингтоном для обсуждения украинского кризиса, несмотря на всю сложность двусторонних отношений.

Фото: Telegram / МИД России by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ США и Россия

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, российские и американские дипломаты продолжают регулярные контакты, стремясь найти точки соприкосновения в разрешении конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия между двумя странами, диалог остаётся важным инструментом предотвращения дальнейшей эскалации напряжённости.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.

