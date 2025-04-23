Москва сохраняет канал связи с Вашингтоном для обсуждения украинского кризиса, несмотря на всю сложность двусторонних отношений.
Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, российские и американские дипломаты продолжают регулярные контакты, стремясь найти точки соприкосновения в разрешении конфликта на Украине.
Песков подчеркнул, что, несмотря на существующие разногласия между двумя странами, диалог остаётся важным инструментом предотвращения дальнейшей эскалации напряжённости.
Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.