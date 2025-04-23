Америка не бросит: США все еще не вышли из переговоров по Украине

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Москва положительно оценивает продолжающиеся попытки Соединённых Штатов Америки выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, комментируя последние шаги американской дипломатии. По его словам, несмотря на существующие разногласия между Россией и Западом, любые искренние усилия по налаживанию диалога и мирному разрешению кризиса приветствуются российской стороной.

Песков подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за шагами американской администрации и готовы конструктивно взаимодействовать со всеми участниками переговорного процесса. Он отметил, что посреднические усилия США — это именно тот шаг, который Москва давно ожидает от западных партнёров, поскольку без подобного диалога найти выход из сложившейся ситуации крайне затруднительно.

Ранее российская сторона неоднократно подчёркивала, что готова к переговорам, но при условии учёта своих ключевых требований безопасности. В частности, Москва настаивает на признании западными странами отказа Украины от вступления в НАТО, а также на демилитаризации и нейтральном статусе государства. По мнению Кремля, именно эти гарантии способны обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в — российский государственный деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина с 22 мая 2012 года.

